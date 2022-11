Leichter Rückgang bei den Erwerbslosenzahlen

Auf 2,3 Prozent ist ist Arbeitslosenquote im Kreis Miesbach im Oktober gesunken, 0,2 Punkte mehr als im Vojahr © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Arbeitslosenquote im Kreis Miesbach ist auf 2,3 Prozent gesunken. Derweil sind in der Region so viele offene Stellen gemeldet, wie noch nie.

Landkreis – Nach einem vergleichsweise hohen Anstieg im Berichtsmonat September, ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis im Oktober wieder etwas gesunken. Die Quote von 2,3 Prozent liegt zwischen der des Vormonats (2,5) und der des Vorjahres (2,1). In absoluten Zahlen heißt dies: Im Landkreis sind derzeit 1310 Bürger arbeitslos gemeldet, 66 weniger als im September, jedoch 141 mehr als im Vorjahr.

Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen deutlich gesunken

Michael Schankweiler, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim, sagt zu den Zahlen: „Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich trotz steigender Preise und der Sorge vor Energieknappheit auch im Oktober stabil.“ So ist auch im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur, neben Miesbach sind das die Landkreis Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen und die Stadt Rosenheim, die Quote um 0,2 Punkte auf 2,5 Prozent gesunken (Vorjahr: 2,3). In der Region sind aktuell 7730 Menschen arbeitslos gemeldet, 610 weniger als vor einem Monat und 550 mehr als 2021. Die aktuelle Entwicklung werde durch den Umstand begünstigt, dass sich weitere junge Menschen aus der Erwerbslosigkeit abgemeldet haben, zum Beispiel wegen Schulbesuchs oder der Aufnahme eines Studiums. Im Agenturbezirk waren dies 290, womit zum Stichtag noch 650 Unter-25-Jährige auf Stellensuche waren.

Noch reichlich Ausbildungsplätze unbesetzt

Wer sich für eine Ausbildung entscheiden kann, hat weiterhin gute Chancen. Obwohl das Lehrjahr eigentlich schon begonnen hat, sind im Agenturbezirk noch mehr als 750 Ausbildungsstellen mit Starttermin sofort gemeldet. Im Landkreis sind der Arbeitsagentur 99 unbesetzte Lehrstellen bekannt. Dem stehen nur fünf als unversorgt gemeldete Jugendliche gegenüber. Zum Vergleich: Im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind die Zahlen jeweils etwa doppelt so hoch. Positiv wirkt sich für den Arbeitsmarkt auch der milde Herbst aus. In den wetterabhängigen Branchen – etwa dem Bau und auch Hotellerie/Tourismus – wurden Beschäftige deshalb noch nicht in die Winterarbeitslosigkeit geschickt

Agentur hatte noch nie so viele unbesetzte Stellen im Angebot

Von den 1310 Arbeitslosen im Landkreis sind 675 Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur in Holzkirchen gemeldet, 32 weniger als im Vormonat. Für die Betreuung der Arbeitslosengeld II-Empfänger ist der Landkreis Miesbach als optierende Kommune zuständig. Hier sind 635 Menschen arbeitslos gemeldet, 34 weniger als im September. Insgesamt betreut das Jobcenter 1222 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr geht in hohem Maße auf erwerbslos Ausländer zurück. Die Quote hier ist von 3,6 im August auf 6,5 (September) gestiegen und nun wieder auf 6,1 gesunken Es handelt sich zum Großteil um geflüchtete Ukrainer, die als solche eine Arbeitserlaubnis haben.

Unverändert hoch ist das Stellenangebot. Schankweiler: „Im Oktober waren so viele Stellenangebote (5850) gemeldet wie noch nie in diesem Monat seit Beginn der entsprechenden Auswertungen.“