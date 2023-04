Leistungs- und Sympathieträger zugleich: „Sportler des Jahres 2022“ bei Gala geehrt

Von: Sebastian Grauvogl

Siegerfoto: die Erstplatzierten der vier Kategorien (vorne v.l.) Johanna Puff (Nachwuchs), Vanessa Hinz (Frauen), Hermine Bögl-Schrag (Mutter von Lucas Bögl) und der TEV Miesbach (Mannschaft) mit (hinten v.l.) Felix Feuerreiter, Johannes Bacher, Michael Grabmaier, Sebastian Deml, Florian Feuerreiter, Oliver Back und Sebastian Höck. © THOMAS PLETTENBERG

Es war ein würdiger Rahmen, um die „Sportler des Jahres 2022“ im Kreis Miesbach zu ehren. Der Gala-Abend zeigte eindrucksvoll, dass die Preisträger nicht nur durch Leistung überzeugen.

Miesbach – Turnschuhe zum schwarzen Anzug: Landrat Olaf von Löwis ahnte wohl schon vorher, dass er beim Festabend zur 38. Ehrung der „Sportler des Jahres 2022“ im Landkreis Miesbach viel auf den Beinen sein wird. „Ich hab mir die richtigen Schuhe angezogen, damit ich diesen sportlichen Abend durchstehe“, feixte Löwis in seinem Grußwort, als ihn Moderator Sebastian Schuch launig auf sein eher ungewöhnliches Gala-Outfit angesprochen hatte.

Ihren emotionalsten Moment erlebte die Gala bei der Auszeichnung von Vanessa Hinz (Foto l.). Da sie ihre aktive Karriere beendet hatte, verabschiedeten (v.l.) Moderator Sebastian Schuch, Landrat Olaf von Löwis und Merkur-Reporter Michael Eham die Biathletin gebührend. © THOMAS PLETTENBERG

Tatsächlich brauchte der Schirmherr der von der Heimatzeitung ausgerichteten Gala im Hotel Bayerischer Hof in Miesbach einiges an Ausdauer, bis er den drei Erstplatzierten der vier Kategorien die Glückwünsche des Landkreises in Form eines Blumenstraußes und einer (aufgeladenen) Oberlandcard überbringen konnte: Denn zunächst hieß es für Löwis – wie für die geladenen Gäste an den festlich eingedeckten runden Tischen im Saal „Van Gogh“ – zuhören, staunen und klatschen. Darüber, was die Landkreis-Sportler im vergangenen Jahr geleistet haben. Und das war einiges, wie Schuch vor den Pokalübergaben verkündete. Medaillen, Titel, Bestmarken, Rekorde: Wie am Fließband trug der Sportredakteur der Heimatzeitung die Erfolge vor.

Förderer des Sports: Manfred Klaar, Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland. © THOMAS PLETTENBERG

Dass die aber allein nicht ausreichen, um sich „Sportler des Jahres“ nennen zu dürfen, war an diesem Abend wiederholt zu spüren. Auch Sympathie und die Präsenz im Landkreis seien ausschlaggebend, um bei der Leserabstimmung zu punkten, betonte Manfred Klaar, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank im Oberland als Hauptsponsor der Ehrung. „Hier wird kein Stinkstiefel gewählt.“ Alle Preisträger seien Aushängeschilder und Vorbilder für den Nachwuchs.

Stolzer Gastgeber: Uwe Schulze-Clewing, Geschäftsführer des Bayerischen Hofs. © THOMAS PLETTENBERG

Eine, die diese Rolle seit Jahren perfekt verkörpert, ist Biathletin Vanessa Hinz. Mit ihrer herzlichen Ausstrahlung zeigte sie auch bei ihrer fünften Auszeichnung als Erstplatzierte bei den Frauen, wie viel ihr diese bedeutet. Eine „wahnsinnige Ehre“ sei es, immer wieder hier oben stehen zu dürfen und vor allem, den Preis auch persönlich entgegenzunehmen. Angesichts der emotionalen Verabschiedung von Merkur-Reporter Michael Eham zweifelte niemand im Saal, dass Hinz auch nach ihrem verkündeten Karriereende der Sportlergala als Ehrengast treu bleiben wird.

Stockschütze Stefan Zellermayer. © THOMAS PLETTENBERG

Konkurrenz um das strahlendste Lächeln des Abends machte Hinz nur eine mögliche Weltcup-Nachfolgerin: Johanna Puff vom SC Bayrischzell. Als Stimmenkönigin der diesjährigen Sportlerwahl und Siegerin in der Kategorie Nachwuchs gab sie den Gästen einen Einblick, wie sie sich trotz einiger Erkrankungen und sogar eines Treppensturzes in der vergangenen Saison nicht von ihren sportlichen Zielen abbringen lässt: „Ohne Druck reingehen, dann läuft’s am besten.“

Radrennfahrerin Magdalena Fuchs. © Thomas Plettenberg

Euphorie auf dem Eis und den Tribünen war hingegen das Erfolgsgeheimnis des TEV Miesbach. Sebastian Höck, Dritter Vorsitzender der Mannschaft des Jahres, berichtete von einem Zuschauer-Schnitt wie seit zehn Jahren nicht, und Vize-Vorsitzender Oliver Back erklärte auf Nachfrage von Merkur-Reporter Thomas Spiesl, dass dies auch an den vielen Eigengewächsen des TEV liegt. „Der Nachwuchs ist unser Herzblut.“ Die Spieler selbst wollten nicht zum Mikro greifen: „Sie haben Sommerpause“, feixte Spiesl.

Leichtathlet Tobias Tent. © THOMAS PLETTENBERG

So weit war es bei anderen Geehrten noch nicht. Langläufer Lucas Bögl (Erstplatzierter bei den Männern), der seine Mutter Hermine Bögl-Schrag als Vertreterin geschickt hatte, war zur „Schneeverlängerung“ nach Skandinavien gereist, Zweitplatzierter und Eishockey-Profi Andreas Eder bereitete sich mit dem EHC Red Bull München auf das gestern Abend gestartete DEL-Finale vor. Private Gründe hatte die Absenz der Zweitplatzierten bei den Frauen: Rekord-Rennrodlerin Natalie Geisenberger sei wegen ihrer Ende Januar geborenen Tochter Lina zuhause unabkömmlich, erklärte Schuch und richtete die Grüße einer Sportlerin aus, „bei der es nur noch um Superlative geht“.

Leichtathletin Sabrina Zeug. © THOMAS PLETTENBERG

Die Grußworte des Verlegers der Heimatzeitungen, Dirk Ippen, übermittelte Redaktionsleiter Stephen Hank. Und das, was Ippen schon am Mittag vermutet hatte, unterschrieben dann auch alle Gäste gern: „Das wird bestimmt ein super Abend.“ Der dann noch von einem von den aufmerksamen Mitarbeitern des Bayerischen Hofs üppig bestückten Büffet und der akustischen Umrahmung der Huabaoim-Musi abgerundet wurde.

Übermittelte die Grüße des Verlegers: Stephen Hank, Redaktionsleiter der Heimatzeitung. © THOMAS PLETTENBERG

Die Geehrten

Männer: 1. Lucas Bögl, 2. Andreas Eder, 3. Stefan Zellermayer

Frauen: 1. Vanessa Hinz, 2. Natalie Geisenberger, 3. Sabrina Zeug

Nachwuchs: 1. Johanna Puff, 2. Magdalena Fuchs, 3. Tobias Tent

Mannschaft: 1. TEV Miesbach (Eishockey Männer), 2. TSV Hartpenning (Eisstock Frauen), 3. SG Hausham (Fußball Männer)

In Feierstimmung: (v.l.) Tom Mandl, Miesbachs Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner, Stefan Hampel (Anzeigenleiter Merkur tz Media), Landrat Olaf von Löwis, Bernd Ernemann (Leiter der Merkur-Außenredaktionen), Stephen Hank (Redaktionsleiter Heimatzeitung) und Aline Brunner (Sportreferentin Stadt Miesbach). © THOMAS PLETTENBERG

Die besten Zitate des Abends

„Die Corona-Zeit hat auch uns etwas gebeutelt. Umso glücklicher sind wir, dass wir Sie heute hier bewirten dürfen.“

Uwe Schulze-Clewing, Geschäftsführer des Hotels Bayerischer Hof in Miesbach.

„Sie alle sind sympathische Hochleistungsmenschen.“

Landrat Olaf von Löwis zu den geehrten Sportlern.

„Es gab Zeiten, da hätte ein Tölzer Spieler nicht in Miesbach auf die Bühne gedurft.“

Manfred Klaar, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank im Oberland und früher aktiver Eishockey-Spieler bei den Tölzer Löwen.

Infos über den Hauptsponsor gaben die Mitarbeiterinnen der Raiffeisenbank im Oberland, hier an (v.l.) Bärbel Schenk (BLSV-Sportabzeichenprüferin) und Helga Zimmermann (BLSV-Kreisvorsitzende). © THOMAS PLETTENBERG

„Falls Sie sich fragen, was der depperte Landrat die ganze Zeit da oben macht: Ich habe auch was zu überreichen.“

Landrat Olaf von Löwis über seine Rolle auf der Bühne.

„Es hat schon ein einstündiges Training gebraucht. Zeit für Fußballtipps war danach nicht mehr.“

Stefan Zellermayer vom TSV Hartpenning über das Stockschießen-Talent der Fußballprofis Mats Hummels und Thomas Müller, die ihn kürzlich besucht hatten.

„Das hat er noch nicht gesagt. Ich würde mir Enkelkinder wünschen. Und das weiß er auch.“

Hermine Bögl-Schrag auf die Frage, was ihr Sohn Lucas Bögl nach den Olympischen Winterspielen 2026 vorhat.

Erfolgreiches Kreisliga-Team: (v.l.) Max Baumgartner, Florian Fink, Christian Schneidt und Bernd Marcks kamen stellvertretend für die aktiven Fußballer der SG Hausham, die zeitgleich beim Training gefordert waren. © THOMAS PLETTENBERG

„Mei, durchhalten halt.“

Sabrina Zeug verrät, wie sie die Doppelbelastung aus Sport und Beruf stemmt.

„Es liegt mir mental besser, wenn ich statt 7,5 Runden nur die Hälfte laufen muss.“

Leichtathlet Tobias Tent über seinen Wechsel von 3000 auf 1500 Meter.

„Schwachsinn, ganz einfach. Man sollte einfach mal Fußball Fußball sein lassen.“

Max Baumgartner, Teammanager der Fußballer der SG Hausham, auf die Frage, was er vom laufenden Pilotprojekt für den neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze hält.

„Der Vorsitzende Stefan Moser ist heute leider nicht da. Für Euch hat das den Vorteil, dass ihr zehn Minuten früher ans Buffet kommt.“

Merkur-Reporter Thomas Spiesl bei den Interviews mit dem TEV Miesbach.

Plauderei am Rande der Gala: die Raiffeisen-Vorstände (v.l.) Johannes Paul, Hansjörg Hegele (Vorsitzender) und Manfred Gasteiger mit Ex-Biathletin Vanessa Hinz. © THOMAS PLETTENBERG

„Ich kann auch so laut.“

Sandra Schneider von den Hartpenninger Stockschützinnen teilt mit, dass sie nicht zwingend auf ein Mikrofon angewiesen ist.

„Wir sind Sportler.“

Maria Fagner von den Stockschützinnen des TSV Hartpenning auf die Frage, warum sie und ihr Team auf direktem Weg statt einfach über die Treppe auf die Bühne gestiegen sind.

„Das hatte logistische Gründe. Wir haben es selber erst kurz vor dem Wettkampf erfahren.“

Bahnradrennfahrerin Magdalena Fuchs vom RSV Irschenberg erklärt, warum die Six Days Berlin keine sechs, sondern nur zwei Tage gedauert haben.

