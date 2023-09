Leser fragen ‒ Landtagskandidaten antworten

Von: Stephen Hank

In Bayern steht die Landtagswahl an. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Zur Landtagswahl veranstaltet die Heimatzeitung in Miesbach eine Podiumsdiskussion mit der Abgeordneten Ilse Aigner und fünf weiteren Bewerbern. Leser können jetzt ihre Fragen einreichen.

Landkreis – 13 Frauen und Männer – so viele wie noch nie – bewerben sich bei der Landtagswahl am 8. Oktober um ein Direktmandat im Stimmkreis Miesbach. Die Inhalte der Wahlprogramme sind stellenweise so verschieden wie die Kandidaten selbst. Unsere Zeitung möchte den Wählern deshalb eine Hilfestellung geben: Am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr können sie die Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien live bei einer Podiumsdiskussion in Miesbach erleben.

Ilse Aigner (CSU) © THOMAS PLETTENBERG

Zwölf Herausforderer für langjährige Abgeordnete Ilse Aigner

Seit 2013 vertritt Ilse Aigner (CSU) die Belange der Landkreisbürger als Abgeordnete im Maximilianeum. Seit 2018 ist die frühere Bundes- und Landesministerin Präsidentin des Bayerischen Landtags. Herausgefordert wird sie unter anderem von Gerhard Waas (Grüne), Martin Rosenberger (FW), Jurij Kofner (AfD), Bruno Peetroons (SPD) und Dirk Kreder (FDP). Sie alle stellen sich im Waitzinger Keller den Fragen von Redaktionsleiter und Moderator Stephen Hank.

Gerhard Waas (Grüne) © THOMAS PLETTENBERG

Martin Rosenberger (FW) © THOMAS PLETTENBERG

Fragen bis 15. September an Redaktion schicken

Es wird um den demografischen Wandel gehen, um die Lage von Wirtschaft und Kommunen, um Energie, Landwirtschaft und Tourismus. Was an diesem Abend zur Sprache kommt, können aber auch Sie, liebe Leser, mitbestimmen: Schreiben Sie uns, was Sie von den Kandidaten – im Einzelnen oder allgemein – wissen wollen. Schicken Sie Ihre Fragen mit dem Betreff „Podiumsdiskussion Landtagswahl“ entweder per Mail an redaktion@miesbacher-merkur.de, per Fax an 0 80 25 / 2 85 33 oder postalisch an Miesbacher Merkur, Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach. Wir werden die Fragen sammeln und thematisch bündeln. Die Kandidaten bekommen sie vorab nicht zu Gesicht, sondern werden um spontane Antworten gebeten.

Jurij Kofner (AfD) © THOMAS PLETTENBERG

Bruno Peetroons (SPD) © THOMAS PLETTENBERG

Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden. Einsendeschluss ist Freitag, 15. September. Eine Gewähr, dass jede einzelne Frage bei der Veranstaltung zum Zug kommt, gibt es nicht. Der Eintritt zur Podiumsdiskussion der Heimatzeitung ist frei, im Waitzinger Keller gilt freie Platzwahl. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eingeladen sind alle politisch interessierten Bürger.

Dirk Kreder (FDP) © THOMAS PLETTENBERG