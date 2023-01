Spendenaktion mit neuem Rekorderlös

Teilen

Glückliche Gesichter: (v.l.) Alexandra Braunmiller (Inklusionsspielplatz), Kreissparkassen-Vorstandsmitglied Udo Stefan Schlipf, Elisabeth Neuhäusler (Inklusionsspielplatz), Landrat Olaf von Löwis, Wolfgang Huber (Gründer „Holzkirchen hilft“), Redaktionsleiter Stephen Hank, Marc Gerster (Vorsitzender „Holzkirchen hilft“) sowie Hartmut Jendraszewski und Pfarrerin Ulrike Lorentz (Schatzmeister und Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe). © Thomas plettenberg

Bei der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ sind 175 000 Euro zusammengekommen. Jetzt wurden die Mittel an die Begünstigten übergeben.

Landkreis – Es ist „eine kleine Sensation“, sagte Redaktionsleiter Stephen Hank bei der Übergabe des symbolischen Schecks an die Begünstigten der Aktion „Leser helfen Lesern“ unserer Zeitung am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Landratsamts: Sagenhafte 173 622 Euro haben die Leser seit Aktionsstart Anfang Dezember gespendet – so viel wie nie zuvor! Sie brechen damit den bisherigen Rekord von 2010, als rund 147 000 Euro eingegangen waren. Die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee rundete auf 175 000 Euro auf. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir diese Summe zusammenbekommen“, gestand Hank. Nicht zuletzt, weil viele Menschen ihr Spendenbudget bereits zugunsten der Ukraine ausgeschöpft hätten. „Allen Klein- und Großspendern, allen Vereinen und Firmen und jenen, die Aktionen oder Veranstaltungen initiiert haben, sage ich herzlichen Dank“, so der Redaktionsleiter.

Vertrauen

Für ihn auch ein Beweis des Vertrauens in die Tageszeitung an sich und den Merkur im Besonderen. Zwar hätten die insgesamt 307 Lokal- und Regionalzeitungen in Deutschland laut Hank an Auflage eingebüßt – aktuell erscheinen deutschlandweit 9,67 Millionen Exemplare täglich, also 3,5 Millionen weniger als noch 2012 –, aber nicht an Glaubwürdigkeit: „Für 76 Prozent der Menschen ist die Tageszeitung noch immer Informationsquelle Nummer eins“, erklärte er mit Verweis auf Umfrageergebnisse. Diese Glaubwürdigkeit spiegle sich in der Spendenaktion wider: „Die Menschen haben die Gewissheit und das Vertrauen, dass ihr Geld tatsächlich in Projekte im Landkreis fließt.“

Zugleich zeige die hohe Spendenbereitschaft, dass die Bürger auch den Organisationen vertrauten, die 2022/2023 profitieren. Wie berichtet, sind dies der Verein „Holzkirchen hilft“, der mit einer Sonderaktion Geringverdiener im Landkreis vor dem Hintergrund der Inflation und Energiepreisexplosion entlasten will. Dafür fließt ihm mit 143 000 Euro der Löwenanteil zu. Außerdem die Initiatoren des Abenteuer-Inklusions-Spielplatzes in Miesbach, die 24 000 Euro bekommen, sowie die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Holzkirchen, die mit 5000 Euro bedacht wird. 3000 Euro gehen an den Sozialpreis des Landkreises, der im Anschluss an die Scheckübergabe an herausragende Ehrenamtliche verliehen wurde (Bericht folgt).

Wirksamkeit

Landrat Olaf von Löwis (CSU) sagte: „Ich bin unglaublich stolz, dass ich Schirmherr dieser Spendenaktion sein darf.“ Der besondere Charme sei, dass das Geld zu hundert Prozent an die Organisationen weitergegeben werde und – anders als bei manch anderen Hilfsaktionen – nicht auch Verwaltungs- und Marketingkosten decke. Löwis erinnerte an die vielen guten Zwecke, die in der Vergangenheit von „Leser helfen Lesern“ profitiert hatten, darunter die Tafeln im Landkreis, der Kinderschutzbund und Hippotherapie für Kinder mit Beeinträchtigung –um nur einige zu nennen.

Beeindruckt habe ihn auch die Kreativität beim Spendensammeln: „Seit der Haarschneideaktion war ich nicht mehr beim Friseur“, bekannte er mit Verweis auf das Benefiz-Haareschneiden der Gmunder Friseurin Martina Ettstaller.

Rührung

Die Begünstigten bedankten sich für die großzügige Unterstützung: „Ich bin sehr berührt“, sagte Marc Gerster, Vorsitzender von „Holzkirchen hilft“. Er und seine Mitstreiter haben lange überlegt, wie sie Geringverdiener entlasten könnten, die zu viel für den Bezug von Sozialhilfe verdienen, aber zu wenig, um gut durch Inflation und Energiekrise zu kommen. „Wir haben einen Weg gefunden, der unbürokratisch, aber doch verantwortungsvoll ist“, sagte er.

Holzkirchens Pfarrerin Ulrike Lorentz repräsentierte die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Holzkirchen: „Herzlichen Dank an den Merkur und die Menschen, die gespendet haben.“ Die rund 50 Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe könnten dank der Spenden ihr Engagement fortsetzen. „Unter anderem können wir so die Fahrtkosten für die Fahr- und Besuchsdienste finanzieren“, sagte sie.

Miesbachs Behindertenbeauftragte Elisabeth Neuhäusler nahm den symbolischen Scheck für den Abenteuer-Inklusions-Spielplatz zusammen mit Ideengeberin Alexandra Braunmiller entgegen. „Für Kinder spielen Alter, Nationalität oder Beeinträchtigungen keine Rolle“, sagte sie. „Wo also gibt es ein besseres Lernfeld für gelebte Inklusion als auf dem Spielplatz?“ Mit den Spenden aus „Leser helfen Lesern“ sei man dem Ziel, Inklusion selbstverständlich zu machen, näher gekommen. „Wir werden aber weiter fleißig sein müssen bei der Finanzakquise.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.