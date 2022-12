Warum die Mama eines Kindes mit Downsyndrom einen Inklusionsspielplatz befürwortet

Auf der Schaukel im Garten: Maxi Epp mit seiner Mama Miriam. Die Unternehmerin befürwortet den Bau des Abenteuer-Inklusions-Spielplatzes. Dort könnten Schranken in den Köpfen der Menschen abgebaut werden. © TP

Miriam Epps Sohn Maximilian wurde mit dem Downsyndrom geboren. Wenn sie von „Barrierefreiheit“ spricht, denkt sie vor allem an den Abbau gesellschaftlicher Schranken. Ein Inklusionsspielplatz kann dazu beitragen. Deshalb unterstützen wir mit der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ den Bau eines solchen Spielplatzes in Miesbach.

Miesbach – Sie sehen anders aus, entwickeln sich langsamer – und doch sind sie lernfähig, verspielt, liebesbedürftig und manchmal bockig wie andere Kinder auch: Kinder, die mit dem Down-Syndrom geboren wurden. Maximilian Epp ist eines von ihnen. Wir haben den 15-Jährigen im Rahmen unserer Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ besucht. Sie kommt heuer auch dem Bau eines Inklusionsspielplatzes für Kinder mit und ohne Behinderung in Miesbach zugute.

Maximilian, genannt Maxi, scheint schüchtern gegenüber Fremden zu sein. Wer ihn fragt, ob ihm das Praktikum im Holzkirchner Inklusionsprojekt „Toms Café“ gefällt, bekommt keine Antwort. Verlegen schlägt er die Hände vors Gesicht, linst zwischen seinen Fingern durch – und verkrümelt sich dann lieber wieder in sein Zimmer. Andere Teenager würden ihre Unsicherheit womöglich mit Coolness überspielen. „Maxi äußert geradeaus, was er denkt und fühlt“, sagt seine Mutter Miriam Epp (42). „Das wünscht man sich doch von seinen Kindern: Dass sie frei und unbeschwert sie selbst sind.“

Unser Spendenaktion „Leser helfen Lesern“: die wichtigsten Infos im Überblick Begünstigte: Von der Aktion „Leser helfen Lesern“ profitieren drei Organisationen. In Kooperation mit dem Verein „Holzkirchen hilft“ unterstützen wir Geringverdiener aus dem gesamten Landkreis, die wegen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten in Not geraten. Mit einem kleineren Teil des Erlöses werden außerdem der Bau eines Inklusions-Spielplatzes für Kinder mit und ohne Behinderung in Miesbach und der Besuchsdienst der Nachbarschaftshilfe Holzkirchen gefördert. Spendenkonto 13 300: Spenden können auf das Konto 13 300 bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (BLZ 711 525 70), IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00, eingezahlt werden – persönlich oder per Überweisung. Spendenquittungen: Der Durchschlag der Überweisung wird bis zu einem Betrag von 300 Euro vom Finanzamt als Zuwendungsbestätigung anerkannt. Für Spenden über 300 Euro stellt das Landratsamt die Spendenquittungen aus. Spender werden gebeten, die vollständige Anschrift anzugeben.

Geburt

Der zierliche Bub, der jünger aussieht, als er ist, wurde mit Trisomie 21 geboren. Für seine Eltern war das eine Überraschung. „Die Schwangerschaft verlief wie im Bilderbuch“, erinnert sich Epp, damals 27 Jahre alt. „Keine Probleme, keine Komplikationen.“ Zunächst war sie von der Diagnose überwältigt. „Ich dachte: Oh Gott, wie geht es jetzt weiter?“

Doch der Arzt im Klinikum Dritter Orden in München, wohin Maxi gleich nach der Geburt verlegt wurde, um einen möglichen Herzfehler – eine häufige Komplikation bei Trisomie 21 – abzuklären, nahm ihr die Angst. „Er erklärte uns, dass sich diese Kinder genauso entwickeln wie andere auch, wenn man sie entsprechend fördert.“ In der Vergangenheit seien Menschen mit Down-Syndrom versteckt worden – bis hin zu ihrer systematischen Ermordung in der NS-Zeit. Zuwendung und Förderung erfuhren sie nicht. Deshalb seien sie auch stärker beeinträchtigt gewesen als Menschen mit Down-Syndrom heute. „Kein Kind kann sich entwickeln, wenn es keine Liebe und Zuwendung bekommt“, sagt Epp. „Ich habe Maxi sofort geliebt. Er war mein Kind. Und er war so süß“, erinnert sie sich.

Noch heute denkt sie an die Worte des Arztes: „Wenn man sich für Leben entscheidet, weiß man nie, was passiert.“ Auch ein Kind, das ohne Beeinträchtigung zur Welt komme, könne eine Behinderung erwerben. Etwa durch Unfall oder Erkrankung – Sportjournalistin Monica Lierhaus und Schauspieler Samuel Koch sind zwei prominente Beispiele dafür.

Alltag

Epp hat viel Freude mit Maxi – gerade, weil er so ist, wie er ist: Lachend erzählt sie, wie Maxi einmal beim Einkaufen mit seiner Förderschulklasse eine Tüte Gummibärchen in den Wagen legte. Seine Lehrerin forderte ihn auf, die Süßigkeit ins Regal zurückzulegen. Als sie an der Kasse standen, fiel ihr auf, dass sich Maxis Mütze seltsam auf seinem Kopf auftürmte – er hatte die Gummibärchen darunter versteckt. Für Down-Syndrom-Kinder ist das bemerkenswert. Denn sie sind im sogenannten Planungshandeln beeinträchtigt. „Die Lehrerin hat sich so darüber amüsiert, dass sie die Gummibärchen doch gekauft hat, zur Freude der ganzen Klasse.“

Down-Syndrom-Kinder brauchen für vieles mehr Zeit: Während andere Kinder ab etwa einem Jahr laufen lernen, musste Maxi noch lange getragen werden. Während andere mit etwa drei Jahren keine Windel mehr brauchen, musste Maxi noch viele Jahre gewickelt werden. Radfahren fällt ihm schwer, weil sein Gleichgewichtssinn beeinträchtigt ist. Außerdem hat er eine Muskelschwäche.

Trotz dieser Beeinträchtigungen hat Maxi auf jedem Spielplatz in Miesbach gespielt. „Ich habe mich überall durchgezwängt, wo ich eigentlich nicht reinpasse und Maxi überall hochgehoben, wo er nicht raufkam“, erzählt Epp, die auch eine 13-jährige Tochter hat. „Ich wollte ihm ermöglichen, dabei zu sein.“

Einschulung

Deshalb meldete sie Maxi auch im Kindergarten Straß an, statt in einer Kita für Kinder mit besonderem Förderbedarf. „Das hat wunderbar funktioniert“, sagt Epp. Allerdings endete die Inklusion mit der Einschulung. Zwar gibt es ein Recht auf Inklusion, und Epp hätte einklagen können, dass Maxi eine Regelschule besucht. „Aber was habe ich als Mutter davon?“ Ein Kind mit Down-Syndrom bedeute einen erheblichen Mehraufwand. „Wie soll ein Lehrer, der eh schon bis zu 30 Schüler unterrichtet, das schaffen?“ Das deutsche Bildungssystem sei dafür nicht geeignet – im Gegensatz zu skandinavischen Ländern. Dort, sagt Epp, gehe die Gesellschaft anders mit Beeinträchtigungen um. Es gebe eine Schule für alle. Nicht nur Lehrer, sondern auch Heil- und Sozialpädagogen arbeiteten selbstverständlich an den Schulen. Hierzulande aber sieht Epp ihr Kind an einem Förderzentrum wie der Anton-Weilmaier-Schule in Hausham besser aufgehoben.

Zukunft

Epp sagt: „Maxi wird immer auf die Hilfe der Allgemeinheit angewiesen sein.“ Deshalb liegt ihr der Bau eines Inklusionsspielplatzes am Herzen: „Das ist ein Ort, wo Begegnung stattfinden kann.“ Das könne etwas verändern. „Weil die Schranken im Kopf abgebaut werden.“ Maxi profitiere vom Umgang mit anderen Kindern: „Er schaut sich viel von ihnen ab.“ Zugleich profitierten die anderen von ihm: „Weil sie merken: Er ist auch ein Kind wie ich.“ So lernten sie soziales Miteinander. „Das ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

