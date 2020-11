Letzte Ruhe im Schatten der Eiche: Baumbestattungen in Miesbach gefragt

Seit über einem Jahr bietet die Stadt Miesbach auf ihrem Waldfriedhof auch Baumbestattungen an. Ein Angebot, das durchaus Zuspruch findet.

Miesbach – Als Michael Lechner sich Anfang 2019 dafür stark gemacht hat, auch auf dem Miesbacher Waldfriedhof sogenannte Baumbestattungen möglich zu machen, hat er offenbar eine Nische entdeckt. „Mich haben einige Leute darauf angesprochen und sich bedankt dafür, dass es sowas nun auch in Miesbach gibt“, berichtet der Stadtrat, der als Referent für die Grünanlagen der Kreisstadt zuständig ist. „Es ist schön, dass das so einen Anklang findet und gut genutzt wird.“

Dies bestätigt auch Sandra Bauer, die bei der Stadtverwaltung Miesbach für das Friedhofswesen zuständig ist. „Die Baumbestattung wird sehr gut angenommen“, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Bislang wurden 13 Baumbestattungen durchgeführt – weitere sind möglich. „Es steht noch genug zur Verfügung.“

Der Bereich für die Baumbestattungen befindet sich im hinteren Teil des Friedhofs im Umgriff einer schön gewachsenen Eiche mit mächtigem Stamm. Daneben steht eine Steinplatte mit zwei schmiedeisernen Stangen. Auf einer befindet sich eine Stellfläche für Kerzen, die andere hält eine runde Platte mit Namensschildern der hier Begrabenen – eine freiwillige Entscheidung. Denn auf Wunsch kann man hier die Urne auch anonym zur letzten Ruhe beisetzen.

Eine Lösung, die Lechner nicht gerade gut findet. „Ich persönlich finde es schöner, wenn die Namenstafeln sich direkt am Baum befinden. Die Borke der Eiche hält das aus, ohne Schaden zu nehmen.“ Wichtig sei aber, dass es das Angebot überhaupt gibt.

Reservierungen liegen laut Bauer zwar keine vor, „aber es gibt immer wieder Bürger, die sich zu Lebzeiten über die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten informieren und zum Teil erfreut sind, dass die Baumbestattung am Friedhof Miesbach möglich ist.“ Für zehn Jahre kostet der Platz 540 Euro.

Für Lechner ist es durchaus nachvollziehbar, dass sich die Baumbestattungen eines zunehmenden Interesses erfreuen. „Das ist eine allgemeine Entwicklung, dass sich der Mensch nach Nähe zur Natur sehnt“, stellt der Forstwirt fest. Außerdem sei diese Form von Beisetzung eine gute Lösung für den Fall, dass die Angehörigen nicht am Ort leben. So lasse sich auch eine aufwendige Grabpflege umgehen. „Und nicht zuletzt ist es bei uns in Miesbach ein schöner Platz, um sich zu treffen und einem hier Beigesetzten zu gedenken.“

