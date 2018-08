Liebe Brautpaare, lasst Euch bitte nicht stressen

Der Hochzeitstag sollte der schönste Tag im Leben eines jeden Paares sein. Nicht selten mutiert er jedoch zu einem der stressigsten. Das muss nicht sein, findet unser Redakteur.

Das große Hauen und Stechen ist vorbei. Schon lange. Wer heiraten will, muss sich früh um Trauungstermin und Location kümmern. Insbesondere all diejenigen, die auf ein ganz bestimmtes Datum schielen. Auf diesen Samstag etwa, den 18. August 2018. Der 18. 8. 18 – das Filetstück unter den Hochzeitsterminen heuer.

Wer den Datum-Stress überstanden hat, kann sich trotzdem keinesfalls ausruhen. Menü, Sitzordnung, Hussen. Der Vor-Hochzeitstrubel zieht sich gut und gerne bis zum großen Tag, der doch eigentlich der glücklichste im Leben des Paares werden soll. Leider mutiert er nicht selten zum stressigsten Tag in ihrem Leben.

Dieser Stress ist meist hausgemacht. Weil die Tischdecken nicht eischalenweiß sondern schlicht weiß sind, verwandelt sich die Braut in „Brautzilla“. Der Begriff ist keine Erfindung meinerseits, ein Kollege hat es live miterlebt – den Ausbruch und die Betitelung. Für die anwesenden Gäste ist das freilich kein Spaß. Die bemerken die Abweichungen vom (viel zu) detaillierten Master-Plan gar nicht. Ändern lässt es sich auch nicht mehr. Warum also den Tag vermiesen lassen?

Dass es anders geht, hat ein befreundetes Paar erst vor Kurzem bewiesen. Innerhalb kürzester Zeit war der Gin Tonic leer – das Lieblingsgetränk des Brautpaars. Von „Brautzilla“ dennoch keine Spur. Wurde eben Mojito getrunken.

Auch an diesem Wochenende läuten im Freundeskreis die Hochzeitsglocken. Ja, Sie ahnen es: am 18. 8. 18. Diese Glückspilze. Nicht so ganz, zwei Tage nach der Verlobung haben sie den Termin schon festgezurrt. Vielleicht machen die beiden auch deshalb so kurz vor dem schönsten Tag in ihrem Leben einen so tiefenentspannten Eindruck. Gut so! Um „Brautzilla“ mache ich mir jedenfalls keine Sorgen.

Rubriklistenbild: © dpa / Ina Fassbender