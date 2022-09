Lieferengpässe Im Landkreis Miesbach? Nicht mehr alles immer vorrätig

Von: Jonas Napiletzki

Sehr gefragt: Kaminöfen im Miesbacher Hagebaumarkt. Leiterin Ramona Fröber bestellt, was lieferbar ist. Meistens sind das eher höherpreisige Modelle, wie der Ofen links für knapp 1700 Euro. © Thomas Plettenberg

Krise, Engpässe, vergriffene Waren: Welche Artikel sind im Einzelhandel wirklich zur Mangelware geworden? Wir haben uns umgehört.

Miesbach/Hausham – Lieferengpässe und die Inflation machen Kunden im Landkreis Miesbach zu schaffen, was freilich auch Händler vor Ort spüren. Einzelne Produkte sind gar nicht mehr zu haben, andere nur zu höheren Preisen. Insgesamt, das berichten zwei Marktleiter aus Miesbach und Hausham, ist die Angebotslage zwar nicht dramatisch, aber merklich verändert.

Brennstoff-Engpass im Baumarkt

„Wann kommt’s, wie kommt’s und was kostet es?“ Ramona Fröber, Marktleiterin des Miesbacher Hagebaumarkts, kann diese Fragen nicht für jedes Produkt beantworten, auch wenn das breite Sortiment insgesamt „recht ausgeglichen“ sei. „Grundsätzlich Probleme haben wir bei Brennstoffen“, erklärt Fröber. Beispielsweise auf die nächste Lieferung von Kohle warte sie derzeit „ewig“. Brennholz sei generell ungewöhnlich stark nachgefragt. Hier gebe es ein weiteres, lokales Problem: Wegen des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) darf der Markt am Windfeld nicht jedes Laubholz verkaufen; erlaubt ist nur Eiche.

Ähnlich wie Brennstoffe sind auch Kaminöfen selbst sehr gefragt. „Da haben wir sehr lange Lieferzeiten.“ In der Folge seien zwar immer Exemplare vorrätig, aber nicht immer genau die Modelle, die Fröber gerne anbieten würde. „Wir nehmen das, was lieferbar ist.“

Meistens sind das eher die höherpreisigen Modelle. Günstige Öfen seien zwar nicht teurer geworden, aber eben auch nicht verfügbar. Wieder aufgefüllt sind die Regale derweil mit Heizlüftern. Wie alle Arten von Zusatzheizungen waren die zuletzt vergriffen; die Lage hat sich aber stabilisiert. Auch Propangasflaschen werden nicht knapp. „Die kommen – anders als viele denken – nicht aus Russland, da gibt’s keine Probleme.“

Und während die Lebensmittelzeitung darüber berichtete, dass Garten- und Baumärkte über den Winter wegen der steigenden Energiekosten Schließungen erwägen würden, dementiert Fröber dieses Gerücht für ihren Markt ausdrücklich. „Wir machen sicher nicht zu und sind für unsere Kunden da“, sagt die Leiterin des Miesbacher Hagebaumarkts.

Alternativprodukte im Supermarkt

Ebenfalls von Lieferengpässen betroffen sind Supermärkte. Marktleiter André Hilmes, der gemeinsam mit seinem Bruder die Rewe-Filiale an der Industriestraße in Hausham führt, sagt: „Es zieht sich durch die gesamte Produktpalette.“ Aktuell besonders knapp seien alle Arten von Mayonnaise und Remoulade, einzelne Konserven und zuletzt sogar Wasser. Während sich Letzteres mit der Trinkwasser-Abkochverfügung in Hausham (wir berichteten) regional erklären lässt, kann Hilmes über die Zusammenhänge bei Mayonnaise- und Remouladen-Engpässen nur spekulieren. Er habe gehört, dass es bei diesen Produkten an Verpackungen mangele – ähnlich wie beim Senf-Engpass zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Sicher sagen könne er das nicht.

Ganz eindeutig lässt sich aber ein anderer Trend festmachen: „Insgesamt ist die Nachfrage nach Discount-Artikeln sehr hoch“, sagt Hilmes. Egal ob Käse oder Obst: Seine Kunden seien „sehr preissensibel“. Diese Entwicklung – weniger auf Qualität, dafür mehr auf den Preis zu achten – sei sehr stark ausgeprägt.

Wichtig ist Hilmes zu betonen: „Wir kriegen unsere Mengen.“ Auch wenn einzelne Produkte nicht immer verfügbar seien. „Es gibt immer Alternativen.“ Darauf hat der Marktleiter auch die Beratungsgespräche mit seinen Kunden umgestellt – sie werden nicht abgewiesen, sondern auf vergleichbare, verfügbare Produkte aufmerksam gemacht. Deshalb sei die Stimmung im Markt „ganz normal“. Unzufriedene Kunden wegen fehlender Produkte erlebe der Chef nur selten.

Auch Hamsterkäufen versucht Hilmes vorzubeugen. Bei ihm können Kunden Produkte in größeren Mengen vorbestellen. „Darauf spreche ich die Leute an und einige nehmen das Angebot wahr.“