Linken-Kandidaten verurteilen Regierungskurs gegen Klimaaktivisten

Von: Stephen Hank

Elisabeth Osiander, Landtagskandidatin der Linken © privat

Der Kreisverband der Linken im Oberland hat seine Kandidaten nominiert: Elisabeth Osiander will in den Landtag, Sebastian Englich in den Bezirkstag.

Landkreis – Die Linke im Oberland hat ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl nominiert. Ums Direktmandat für den Landtag bewirbt sich die 33-jährige Altenpflegerin Elisabeth Osiander aus Holzkirchen. Bäckermeister Sebastian Englich (38) aus Bad Tölz möchte in den Bezirkstag einziehen. Die Nominierung erfolgte jeweils einstimmig, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen-Garmisch kandidieren die beiden jeweils um das andere Amt.

Kandidaten stellen das Thema Klimagerechtigkeit heraus

Osiander und Englich stellten das Thema Klimagerechtigkeit heraus und verurteilten scharf den Kurs der bayerischen Staatsregierung gegen Klimaaktivisten. Im Landtag möchte Osiander nach eigenen Worten die Situation für Geflüchtete in Bayern verbessern. Als Altenpflegerin sieht sie das Thema Gesundheitspolitik und Pflege als Schwerpunkt. Unter anderem ist sie in der Gewerkschaft Verdi aktiv.

Sebastian Englich, Bezirkstagskandidat der Linken © privat

Englich möchte das Thema bezahlbare Wohnungen in den Vordergrund rücken. Er sieht in Oberbayern massiven Handlungsbedarf und fordert den Bau von Sozialwohnungen. Der 38-Jährige sitzt für die Linke im Tölzer Kreistag und ist ehrenamtlich bei der Tafel sowie in der Jugendarbeit aktiv.

Bei ihrer Landtags- und Bezirkstagskandidatur treffen die beiden auf bekannte Gesichter. Die prominentesten Gegner kommen aus der CSU.