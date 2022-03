Lisa Richters (Caritas) über Hilfsmöglichkeiten für Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis

Von: Jonas Napiletzki

Seit drei Jahren ist Lisa Richters Ehrenamtskoordinatorin Asyl im Caritas-Zentrum Miesbach. Sie freut sich über die derzeit große Hilfsbereitschaft. © Thomas Plettenberg

Lisa Richters ist Ehrenamtskoordinatorin im Caritas-Zentrum in Miesbach. Im Interview erklärt sie, was Geflüchtete aus der Ukraine derzeit am dringendsten brauchen.

Landkreis – Lisa Richters ist Ehrenamtskoordinatorin im Caritas-Zentrum in Miesbach und offizielle Ansprechpartnerin für alle Menschen, die sich ehrenamtlich für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren möchten. Auch das Landratsamt gibt entsprechende Anfragen an die 36-Jährige weiter. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt sie, warum Koordination wichtig ist, was die Menschen am dringendsten brauchen und auf welche Basis die Hilfe aufbauen kann.

Frau Richters, was brauchen die Geflüchteten jetzt am dringendsten?

Die Menschen sind im absoluten Krisenmodus. Sie brauchen jetzt Sicherheit, einen warmen Platz zum Schlafen und Essen. Wir gehen davon aus, dass viele Menschen psychosoziale Unterstützung brauchen, und planen daher, diese für die Betroffenen auch einzurichten.

Seit 2015 haben sich im Landkreis gute Strukturen für die Hilfe von Geflüchteten entwickelt. Bestehen die Helferkreise noch?

Ja, die gewachsenen Strukturen gibt es noch. Wir sind derzeit überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Jetzt gilt es, alte und neue Strukturen zusammenzuführen. Neue Projekte und Helfer sind jederzeit willkommen. Daraus kann viel Gutes entstehen. Es ist aber auch wichtig, dass keine Parallelstrukturen entstehen. Daher bitten wir alle Menschen, die sich engagieren möchten, sich bei der Caritas Ehrenamtskoordination zu melden (siehe Kasten).

Wie lässt sich das koordinieren?

Wir müssen den Überblick behalten und neue Hilfe in bestehende Strukturen sinnvoll eingliedern. Manche Ehrenamtliche der vergangenen Jahre sind nicht mehr aktiv, doch es gibt immer noch ein breites Netz. In Tegernsee und Fischbachau beispielsweise ist der Helferkreis zuletzt sogar gewachsen. In jeder Gemeinde gibt es sehr engagierte Helfer. Deren Helferkreissprecher bilden gemeinsam mit den hauptamtlichen Beraterinnen und Beratern von Caritas, Hilfe von Mensch zu Mensch und AWO den Integrationsbeirat, der von Max Niedermeier ins Leben gerufen wurde. Wir arbeiten da untereinander sehr eng zusammen.

Was können Menschen tun, die sich jetzt neu engagieren wollen?

Man darf nie vergessen, welche Erlebnisse die Geflüchteten mitbringen. Ehrenamtliche müssen unbedingt vorher auf ihren Einsatz vorbereitet werden. Auch, weil wir von einer langen Zeit ausgehen, in der die Geflüchteten Betreuung benötigen. Der Zeitraum ist natürlich abhängig von der Entwicklung des Krieges. Aber irgendwann wird’s auch um Themen wie Arbeit oder Schule gehen.

Wohin können sich Menschen wenden, die mit Sachspenden unterstützen wollen?

Viele Menschen kommen mit sehr wenig Gepäck. Der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Robert Kießling, hat uns mitgeteilt, dass Kleidung zu den Öffnungszeiten in die Kleiderläden des BRK gebracht werden kann. Geflüchtete, aber natürlich auch andere Bedürftige, können dort Kleidung erhalten. Geldspenden sind natürlich auch willkommen. Diese werden im Caritas-Zentrum zum Beispiel für Lebensmittelgutscheine eingesetzt, um Versorgungsengpässe zu überbrücken und die Menschen mit dem Nötigsten auszustatten. Spenden an den Caritas Verband München Freising oder Caritas International unter dem Stichwort „Flüchtlingshilfe Ukraine“ werden für Hilfsprojekte verwendet.

Vor sieben Jahren waren manche auch gegen die Aufnahme von Geflüchteten. Ist das nun anders?

Wichtig ist, dass alle Menschen, die geflüchtet sind, Hilfe benötigen. Und alle, die Hilfe brauchen, sollten diese auch bekommen. Die Bereitschaft war auch 2015 und in den Jahren danach sehr groß. Verschiedene Faktoren können aber dafür sorgen, dass die Solidarität nun noch größer erscheint. Das ist zum einen die räumliche Nähe zur Ukraine. Dann gibt es den Faktor, dass derzeit viele Frauen und Kinder hier ankommen, die ihre Männer und Väter zurücklassen mussten. Das erhöht das Mitgefühl bei manchen Menschen.

Wie klappt die Unterbringung im Landkreis?

Die Behörden sind darauf angewiesen, dass sich Menschen mit Wohnraum zur Unterstützung melden. Bei der Belegung in bestehende Unterkünfte – die weitgehend voll sind – wird natürlich darauf geachtet, das kulturelle Konfliktpotenzial möglichst gering zu halten. Man muss aber auch sehen, dass Geflüchtete aus der Ukraine schon seit 2014 hier im Landkreis leben. Zwar nicht sehr viele, aber Krieg herrscht zumindest in der Ost-Ukraine schon seit der Annexion der Krim.

Sach- und Geldspenden für Geflüchtete

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) nimmt in seinen Kleiderläden in Miesbach, Hausham und Bad Wiessee Kleidung für Geflüchtete und andere Bedürftige an. Der Kleiderladen in Holzkirchen ist coronabedingt geschlossen. Die Öffnungszeiten der Filialen sind unter www.kvmiesbach.brk.de/angebote/leistungen/kleiderlaeden.html einsehbar.

Ehrenamtliche, die sich für die Geflüchteten aus der Ukraine engagieren möchten, können sich an Lisa Richters wenden. Die Caritas-Ehrenamtskoordinatorin ist erreichbar unter lisa.richters@caritasmuenchen.de.

Die Caritas sammelt auch Geldspenden für die Flüchtlingshilfe. Für Überweisungen hat der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising das Spendenkonto mit der IBAN DE53 7509 0300 0002 2977 79 bei der Liga-Bank München eingerichtet. Geldeingänge sollten mit dem Stichwort „Flüchtlingshilfe Ukraine“ gekennzeichnet werden.

Weitere Hilfsmöglichkeiten (Spenden, Wohnraum) finden sich auf www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe.