Falsch geparkte Lkw an der A8: Polizei kennt das Problem - „Die Gefahr besteht vor allem nachts“

Von: Jonas Napiletzki

Zweite Reihe: Parkplätze an der A8 – hier am Seehamer See in Richtung Salzburg – sind oft durch Falschparker verengt. Den Fahrern bleibt wegen des Stellplatzmangels aber wohl kaum eine andere Möglichkeit. © Archiv Thomas Plettenberg

Falsch geparkte Lkw sind auch an der A8 im Landkreis Miesbach problematisch. Die Ursache dessen ist offenbar ein massiver Stellplatzmangel.

Landkreis – Gleich drei Lkw waren Ende Februar an der A9 bei Eching (Kreis Freising) in einer Parkplatzeinfahrt abgestellt – außerhalb vorgesehener Flächen. Der Fahrer eines Kleinbusses übersah von der Autobahn kommend offenbar den hintersten Sattelschlepper, krachte in der Parkplatzeinfahrt gegen dessen Heck und starb noch an der Unfallstelle. Dass der Landkreis Miesbach von ähnlich gelagerten, tödlichen Unfällen zuletzt verschont blieb, ist keine Selbstverständlichkeit: Auch an der A8 gibt es gleichartige Gefahrenstellen, bestätigen Polizei und Autobahn GmbH auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Problem selbst – der chronische Parkplatzmangel – ist offenbar schwer zu lösen.

„Die Gefahr besteht vor allem nachts“, erklärt ein Sprecher der Autobahnpolizei Holzkirchen. Das Parken auf Pannenstreifen oder in Einfahrtsbereichen zu Parkplätzen sei äußerst gefährlich, besonders bei Regenwetter und schlechter Sicht. Auch am Heck festgebundene Warnwesten würden wenig helfen, wenn der halbe Lkw „raushängt“, mahnt der Sprecher.

Parkplatz-Defizit im Landkreis „massiv“

Josef Seebacher, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes, führt solche Situationen auch auf den Parkplatzmangel zurück, den er an der A8 im Landkreis als „massiv“ bezeichnet. „Der Autobahn Südbayern ist bekannt, dass es einen erheblichen Mangel an Lkw-Parkplätzen an der A8 gibt, auf denen die Lkw-Fahrer ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten können.“ In der Folge würden Sattelschlepper „oft an ungeeigneten Stellen abgestellt“. Die Kontrolle und Überwachung obliege der Polizei, betont Seebacher.

Das bestätigt auch die Autobahnpolizei. „Grundsätzlich ist das Sache des täglichen Streifendiensts“, sagt der Sprecher auf Nachfrage. Besonders in den Morgenstunden würde die Kontrolle an Park- und Rastplätzen „immer auf der To-do-Liste“ stehen. Besonders bei Stau seien Lkw mit der Parkplatzsuche oft zu spät dran. Um trotzdem ihre Lenkzeiten einzuhalten, würden manche Fahrzeuge außerhalb vorgesehener Flächen abgestellt.

Im Fall einer Kontrolle würden die Beamten die Fahrer dann aufwecken und zum nächsten Parkplatz schicken – auch, wenn eigentlich die Ruhezeit eingehalten werden müsste. Die Fahrer würden in diesem Fall eine Art Gefängnis-Freikarte „wie in Monopoly“ erhalten, erklärt der Sprecher der Autobahnpolizei launig. Etwa zwei Kilometer dürften Lkw mit diesem Nachweis bis zum nächsten Parkplatz weiterfahren, ohne eine Strafe befürchten zu müssen.

Neue Flächen erst ab 2024

Gefahrensituationen können so abgewendet werden, während das eigentliche Problem aber weiter besteht. Seebacher erklärt dazu: „In den letzten Jahren hat die Autobahn Südbayern an allen geeigneten Stellen entlang der A8 versucht, durch Aus- und Neubauten von Parkplätzen das Stellplatzdefizit zu verringern.“ Die Rastanlagen Holzkirchen-Süd und Samerberg seien bereits ausgebaut, der Neubau von Parkplätzen im Moos und Eulenauer Filz bei Bad Aibling sowie der Parkplatz im Hofoldinger Forst (Gemeinde Otterfing, wir berichteten) sei bereits genehmigt. „Der Bau wird derzeit vorbereitet“, kündigt Seebacher an. Das dauert aber noch: 2024 soll der Bau im Moos und Eulenauer Filz beginnen. „Im Anschluss erfolgt der Bau des Parkplatzes im Hofoldinger Forst.“ Der erhebliche Planungs- und Abstimmungsaufwand resultiere aus notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Erschließung der Grundstücke sei nicht einfach, sagt Seebacher. Und, wie am Beispiel Otterfing in dieser Zeitung zu lesen war, sind neue Parkplätze nicht überall willkommen. Seebacher sagt, das liege am Platzbedarf und an der für die Gemeinde ausbleibenden Gewerbesteuer.

Um trotzdem neue Flächen zu schaffen, muss die Autobahn ein Defizit nachweisen. Eben das lasse sich aber nur schwer ermitteln, sagt der Pressesprecher. Nur dort, wo Falschparker stehen, könnten fehlende Parkplätze nachgewiesen werden. Auf Abschnitten, die gar keine Möglichkeit fürs Falschparken bieten, wird der Bedarf gar nicht erst erfasst. Deshalb, so Seebacher, dürfte das tatsächliche Defizit deutlich über den ermittelten Zahlen (siehe Kasten) liegen.

„Viele schwere Unfälle, weil Lkw unbeleuchtet in Ausfahrten stehen“

In der Folge kommt es wohl weiterhin zu gefährlichen Situationen, die auch dem Sprecher der Autobahn bewusst sind. „Deutschlandweit gibt es viele schwere Unfälle, weil Lkw unbeleuchtet in Ausfahrten stehen.“ Zur Verkehrssicherheit würden Autobahn GmbH und Polizei in einer Unfallkommission zusammenarbeiten, „in der konkrete Unfallstellen untersucht und geeignete Verbesserungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt werden.“ nap

Autobahn sieht massives Parkplatz-Defizit* Die A8 führt über 25 Kilometer durch den Landkreis Miesbach. Darin liegen sechs Parkplätze und Rastanlagen mit insgesamt 166 Lkw-Stellplätzen, erklärt Autobahn-Sprecher Josef Seebacher. Dazu gehören die Rastanlagen Holzkirchen-Süd (79), -Nord (40), die Parkplätze am Seehamer See (zwölf und elf), die Rastanlage Irschenberg (15) sowie der Parkplatz Wilparting Süd mit neun Lkw-Parkplätzen.

Um das Defizit zu ermitteln, werden nachts falsch abgestellte Fahrzeuge gezählt. „Nach dieser Methode wurde ein Defizit von fünf Lkw-Stellplätzen pro Kilometer ermittelt“, sagt Seebacher. „Das würde heißen, es fehlen 125 Stellplätze.“ Mitentscheidend für die Zahl sei aber auch, wie die Polizei mit falsch abgestellten Lkw umgeht. „Wir gehen daher davon aus, dass die tatsächliche Zahl der fehlenden Lkw-Stellplätze durchaus noch höher sein kann.“

Die gezählten Falschparker seien insofern „nur eine untere Grenze“. Die Autobahn stehe aber in regelmäßigem Kontakt mit der Polizei. nap



