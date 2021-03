Lob für Planung: Stadtrat segnet Kinderhaus in Miesbach ab - Zeitplan steht

„Riesenprojekt mit Charme“

von Dieter Dorby schließen

Miesbach – Die Stadt Miesbach drückt aufs Tempo. Damit der Umbau des Klosters an der Münchner Straße in ein Kinderhaus wie geplant bis September 2022 abgeschlossen werden kann, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die weiteren Planungsschritte freigegeben.