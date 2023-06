Lösung für die Radweglücke zwischen Miesbach und Irschenberg in Sicht

Von: Dieter Dorby

Die nächste Baustelle wartet schon: Während derzeit die B 472 bei Riedgasteig bei Vollsperrung erneuert wird, soll daneben hinter der Mauer der Radweg entstehen. Er soll in absehbarer Zeit die Lücke zwischen Miesbach (oben in Blickrichtung) und Irschenberg schließen. © THOMAS PLETTENBERG

Der geplante Radweg entlang der Bundesstraße B 472 zwischen Miesbach und Irschenberg wartet schon seit Jahren auf seine Vollendung. Wann er fertiggestellt werden kann, ist immer noch offen, aber allzu lange soll es nicht mehr dauern. Das Staatliche Bauamt Rosenheim plant hinter den Kulissen.

Irschenberg/Miesbach – Ohne Geduld geht es heutzutage nicht mehr bei Straßenbauprojekten. Wie sehr es langen Atem braucht, zeigt der geplante Radweg entlang der B 472 zwischen Miesbach und Irschenberg. Zu großen Teilen ist die Radwegverbindung bereits fertig, aber an der neuralgischen Stelle – der Steigung bei Riedgasteig – klafft seit Jahren eine Lücke. Und die ist entscheidend. Denn das offene Teilstück ist für Radfahrer auf der Bundesstraße wegen der starken Steigung, der verminderten Einsehbarkeit im Kurvenbereich sowie der Begrenzung durch Abhang einerseits und Betonwand andererseits nicht ungefährlich.

Die Lösung steht

Doch der Lückenschluss ist alles andere als einfach, wie Matthias Kreuz auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Der Grund ist die starke Steigung an der Stelle. Hinzu kommen die senkrechte Wand und das dahinter liegende Waldstück. Wie der für den Landkreis Miesbach zuständige Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Rosenheim erklärt, gibt es aber einen Plan: Der Radweg soll ein Stück weit hinter der Betonwand verlaufen. Das bringt den Vorteil, dass die Steigung so am besten bewältigt werden kann.

Der geplante Radweg soll in absehbarer Zeit die Lücke zwischen Miesbach und Irschenberg schließen. Die Grafik zeigt die Gesamtsituation, bestehende Radwege sind grün markiert. © dak

Aktuell befindet sich die Behörde im Dialog mit den betreffenden Grundstückseigentümern. Gleichzeitig läuft eine Machbarkeitsstudie, ebenso wie ein Sicherheitsaudit. Auch wurde die Ausführungsplanung beantragt. Einfach umsetzen lässt sich das nicht. „Naturschutzfachlich ist das recht schwierig“, sagt Kreuz. Aber man habe einen Weg gefunden, um das Projekt umzusetzen. Zudem muss auch die kleine Brücke am Ende des von Schwaig kommenden Radwegs erneuert werden. Und auch das ist aufwendig, denn es muss für die Dauer der Arbeiten eine Behelfsbrücke eingerichtet werden.

Hohe Priorität

Dann bleibt nur noch das ansteigende Stück bei Jedling. Gelingt hier eine Lösung, ist die Radwegverbindung zwischen Miesbach und Irschenberg geschlossen. Aber auch hier braucht es Geduld, sagt Kreuz: „Wir wollen Gas geben, aber es wird dauern.“ Was ihn positiv stimmt, ist der Stellenwert, den der Radverkehr auf politischer Ebene mittlerweile einnimmt: „Die Staatsregierung hat ehrgeizige Ziele. Radwege stehen auf der Prioritätenliste oben.“

