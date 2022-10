Lüftungsanlagen für mehrere Hundert Klassenzimmer?

Von: Stephen Hank

Teilen

Lüftungsanlagen für alle Klassenzimmer an weiterführenden Schulen regen die Grünen an (Symbolfoto). © Airflow Lufttechnik GmbH

Die Grünen haben Lüftungsanlagen für über 300 Klassenzimmer angeregt. Der Kreisausschuss reagierte verhalten. Eine Entscheidungsgrundlage soll nun das Fraunhofer-Institut liefern.

Landkreis – Mit der Corona-Krise hat das Thema erheblich an Fahrt aufgenommen: die Belüftung von Räumen, speziell von Klassenzimmern. Einen Vorstoß, die Situation an den weiterführenden Schulen im Landkreis zu verbessern, machten jetzt im Kreisausschuss die Grünen. Ein Beschluss fiel zwar nicht, die Verwaltung soll das Ansinnen mit Unterstützung des Fraunhofer-Instituts in Oberlaindern aber prüfen.

Bauliche Maßnahmen erforderlich

Es geht um rund 350 Räume und rund zehn Millionen Euro – diese Zahlen zumindest rief Grünen-Fraktionssprecher Thomas Tomaschek auf, als er den Antrag im Kreisausschuss erläuterte. Den Grünen schweben für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises dezentrale Lüftungsanlagen für alle Klassenzimmer vor. Lüftungsanlagen wohlgemerkt, nicht mobile Luftreinigungsgeräte. „Dafür sind bauliche Maßnahmen erforderlich“, sagte Tomaschek, dem es darum ging, „einfach mal anzufangen“. Seiner Fraktion sei klar, dass es sich nicht zuletzt angesichts der angespannten Haushaltslage um ein Projekt handle, das auf mehrere Jahre angelegt ist. Die Situation an den Schulen entspreche aber nicht mehr den Anforderungen. „Lüftungsanlagen gewährleisten eine konstante Raumtemperatur bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr“, erläuterte er. „Mit der Wärmerückgewinnung können Heizkosten eingespart werden, und Allergiker profitieren von eingebauten Pollenfiltern.“

Bürgermeister regt Lüftungsdienst an

Die Reaktionen auf den Antrag waren verhalten. CSU-Fraktionssprecher und Bürgermeister Christian Köck etwa zeigte sich in seiner Funktion als Schulverbandsvorsitzender in seiner Heimatgemeinde Rottach-Egern „erschüttert über den Umgang mit mobilen Lüftungsgeräten“. Die teuren Anschaffungen würden wegen der Lärmbelästigung entweder ganz ausgeschaltet oder liefen bei offenen Fenstern. Er setze deshalb lieber auf Eigenverantwortung. „Früher hat es einen Tafeldienst gegeben, den wir wegen der Whiteboards in den meisten Fällen gar nicht mehr benötigen, jetzt soll sich halt ein Lüftungsdienst ums regelmäßige Öffnen der Fenster kümmern.“ Nicht zuletzt wegen der Wartungskosten seien Luftreinigungsanlagen finanziell ein Fass ohne Boden.

In vielen Klassenzimmern stehen die Fenster ständig offen ‒ trotz Lüftungsgeräten

Kreiskämmerer Gerhard de Biasio bestätigte die Aussagen Köcks: „Die Fenster stehen in vielen Klassenzimmern ständig offen, obwohl die Lüftung läuft und CO2-Ampeln aufgestellt sind.“ Im Übrigen gehe es um insgesamt 500 Räume. Am Gymnasium Tegernsee habe der Landkreis zuletzt für jeweils rund 50 000 Euro zehn Räume mit Lüftungsanlagen ausgestattet, weil in diesen Zimmern keine Fensterlüftung möglich sei. Damit erfülle der Landkreis für alle Klassenräume in seiner Trägerschaft die gesetzlichen Anforderungen. „Bezüglich der Belüftung hat uns bislang kein einziger Antrag einer Schule erreicht“, berichtete er. „Wir können das Thema aber gerne mit in die Haushaltsberatungen am Runden Tisch nehmen.“ Eile sei ohnehin nicht geboten. Die Lieferzeit für Lüftungsanlagen betrage derzeit zwei Jahre.

Erfahrungen des Fraunhofer-Instituts nutzen

FWG-Fraktionssprecher Andreas Hallmannsecker schlug vor, das Fraunhofer-Institut mit an Bord zu holen. Im Fall der Valleyer Schule hätten die dortigen Experten wertvolle Hinweise zur Art und Wirksamkeit von Lüftungsanlagen gegeben. Den Kreisräten schien das ein gangbarer Weg. Einfach vom Tisch wischen wollte den Antrag ohnehin niemand. „Er ist total gut gemeint“, sagte Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG). Die Grünen zogen den Antrag mit der Maßgabe, dass sich die Verwaltung um einen Termin mit dem Institut bemüht und belastbare Daten liefert, zurück. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr wird das Thema wieder auf die Tagesordnung im Kreisausschuss kommen.

Lesen Sie auch: Kostenberechnung für neues Landratsamt schon wieder gestiegen.