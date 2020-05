Angst vor einem Parkplatzproblem

Der geplante Erweiterungsbau der Firma Luye im Miesbacher Gewerbegebiet Nord hat die erste große Etappe geschafft. Der Bauausschuss hat nun mit dem Satzungsbeschluss die Änderung des Bebauungsplans abgeschlossen.

Damit ist der Weg frei für die Vergrößerung der Zentrale des Pharmazieherstellers aus China.

Wie berichtet, will Luye seinen Standort in Miesbach vergrößern. Geplant ist ein weiteres Gebäude im Gewerbegebiet Nord Am Windfeld. Das zweigeschossige Gebäude soll auf dem Eckgrundstück mit der Hausnummer 29 entstehen. Um die Fläche optimal nutzen zu können, will das Unternehmen auch den angrenzenden Grünstreifen, der der Stadt Miesbach gehört, erwerben. Der Kaufvertrag liegt ausgefertigt in der Schublade, in Kürze sollen die Unterschriften folgen.

Neues Präparat in Spritzenform

Notwendig wird die Vergrößerung, weil Luye ein neues Präparat auf den Markt bringen will, das aus China stammt und in Spritzenform erhältlich sein wird. Das neue Gebäude Am Windfeld soll dafür die Zentrale werden – das Headquarter für Europa und USA. Dort soll das Präparat auch produziert werden.

Um die Fläche optimal nutzen zu können, kauft die Firma den angrenzenden Grünstreifen, der der Stadt Miesbach gehört. Geplant ist, den querenden Gehweg an den Straßenrand zu verlegen – mitsamt der darin verlegten Leitungen und Sparten.

Kaufvertrag bereit zum Unterschreiben

Aus Sicht der Mitglieder des Bauausschusses, der diesmal aufgrund der Corona-Abstandsregeln im großen Sitzungssaal zusammenkam, ist die Änderung des Bebauungsplans gelungen – die Satzung wurde einstimmig beschlossen. Jedoch wird es noch etwas dauern, bis sie veröffentlicht und damit rechtskräftig wird. Denn vorher muss noch der Kaufvertrag über den 270 Quadratmeter großen Grünstreifen unterschrieben werden.

Unklarer Stellplatzbedarf

Ebenfalls überbaut wird das Areal zwischen Gebäude und Grünstreifen, das derzeit als Parkplatz genutzt wird und rund 50 Autos Platz bietet. Wo all diese Fahrzeuge in Zukunft untergebracht werden sollen, wollte Stefan Griesbeck (CSU) wissen. „Der Neubau löst ja neuen Bedarf an Stellplätzen aus“, gab er zu bedenken. „Wir brauchen aber auch Platz für die bereits vorhandenen Fahrzeuge, sonst erzeugen wir ein Problem.“ Der Hinweis von Bauamtsleiter Lutz Breitwieser, Luye plane eine zweigeschoßige Tiefgarage, beruhigte ihn nicht. Unterstützung bekam Griesbeck von Michael Lechner (FWG), der davor warnte, nun ein Parkplatzproblem abzusegnen. Für seinen Fraktionskollegen Florian Ruml war der gegenwärtige Zeitpunkt „etwas ungünstig“, um dieses Problem zu diskutieren. „Das ist eine Frage des Bauantrags. Wir sind jetzt erst beim Bebauungsplan auf der Zielgeraden“, stellte der Verkehrsreferent fest.

Breitwieser gab beiden Seiten Recht: „Wir können die Zeit nutzen, um uns erklären zu lassen, wie das Unternehmen plant – also wo die bestehenden Stellplätze untergebracht werden sollen und wie groß der neue Bedarf sein wird.“ Ein Problem im Dialog mit der Firma sehe er nicht. Eher sei es schwierig, den chinesischen Mutterkonzern von der Notwendigkeit der Stellplätze zu überzeugen. „Aber das ist ein internes Problem.“ Für Griesbeck ein Grund mehr nachzuhaken: „Dann schaden Signale aus der Verwaltung ja nicht.“

ddy