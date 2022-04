Maibaumdiebe in der Unterhose erwischt: Spannende Anekdoten rund um den neuen Maibaum von Miesbach

Von: Dieter Dorby

Einige letzte Handgriffe sind noch zu erledigen für (v.l.) Jörg Dreher sowie die Organisatoren Walter Fraunhofer und Stefan Baumgartner. Unter anderem wird eine Bühne errichtet, damit der neue Maibaum am Sonntag stilecht aufgestellt werden kann. © Thomas Plettenberg

Der neue Maibaum von Miesbach steht noch nicht, und doch gibt es einiges rund um seine Bearbeitung zu erzählen. Wir sprachen mit Organisator Walter Fraunhofer über das Lagern des Traditionsstangerls in der Öffentlichkeit, gesellige Maibaumwachen, versuchte Diebstähle und das Programm zum Aufstellen am Sonntag, 1. Mai.

Herr Fraunhofer, der Maibaum ist bereit. Sind Sie zufrieden?

Walter Fraunhofer: Auf alle Fälle. Alles hat sehr gut geklappt.

Dabei wurde mit dem Bearbeiten in der Öffentlichkeit am Habererplatz Neuland betreten.

Walter Fraunhofer: Ja, aber dieser Platz war sehr gut. Früher wurde der Baum abgeschieden am Bauhof hergerichtet. Diesmal war er in der Mitte der Stadt ständig zu sehen und bekam viel Aufmerksamkeit. Gut angekommen ist auch unser Bauwagen, der als Wachstube fungiert hat. Jede Menge Vereine haben sich an den Wachen beteiligt. Die Leute sind beisammengesessen – es war immer Betrieb bei uns. Von der ersten Wache am 21. März bis jetzt waren gerade mal zwei, drei Termine unbesetzt. Sonst war immer jemand da. Für die Gemeinschaft hat das viel gebracht. Mal sehen, ob wir am Montag in ein Loch fallen, weil es keinen Maibaum mehr zu bewachen gibt.

Und keiner hat versucht, den Maibaum zu klauen?

Walter Fraunhofer: Doch. Drei, vier Versuche gab es schon, aber keiner hat geklappt. Einmal war der Baum schon verladen, als sie gegen 2.30 Uhr von einem von uns entdeckt wurden. Also mussten sie den Baum wieder zurückbringen. Ein anderes Mal hat Robert Schlienz, der Dritte Vorsitzende unserer Trachtler, nachts ein paar Diebe verjagt, als er oben in der Trachtenhütte übernachtet hat. In Unterhosen musste er eingreifen und hat Schlimmeres verhindert. Ansonsten muss man sagen, dass immer wieder Leute da waren, die uns ausgekundschaftet haben. Wir waren schon unter Beobachtung. Und in den unbewachten Situationen hat man es auch versucht.

„Es hat viel Spaß gemacht“

Wird der nächste Maibaum wieder in der Schupf der Haberer hergerichtet?

Walter Fraunhofer: Das haben wir vor, ja. Es hat diesmal sehr viel Spaß gemacht, weil die ganze Vereinslandschaft dabei war. Und auch die Zusammenarbeit von Bauhof und unserem Maler Christian Stanzer, der erstmals den Baum bemalt hat, lief gut. Es sind auch immer wieder Leute stehen geblieben und haben den Baum angeschaut. Auch der Radiosender BR Heimat hat uns besucht. Das Interview wird an diesem Samstag zwischen 19 und 20 Uhr gesendet.

Was ist fürs Aufstellen am Sonntag, 1. Mai, geplant?

Walter Fraunhofer: Beginn ist um 10 Uhr am Marktplatz. Die Helfer werden um 9 Uhr eingewiesen. Dazu spielen die Stadtkapelle und der Musikverein. Die Trachtler zeigen ihren Bandltanz und den Ehrentanz für die Aufsteller, und der Baum wird ökumenisch gesegnet. Wichtig ist, dass das Wetter passt und der Baum gerade steht – und zwar länger als zuletzt. Drei, vier Jahre soll er schon halten.

