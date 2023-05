Maifeiern 2023: Die schönsten Bilder aus dem Landkreis Miesbach

Von: Jonas Napiletzki

Der Gerstensaft steht bereit in Waakirchen. © Thomas Plettenberg

Aus 18 Ortschaften wurden der Heimatzeitung heuer Maifeiern gemeldet. Einen Streifzug in Bildern durch den Landkreis Miesbach gibt‘s hier in der Übersicht.

Landkreis - Es ist ein konzertierter Kraftakt: Beim Maibaumaufstellen ist nicht nur Schmalz gefragt, sondern auch Koordination – sonst geht’s schnell schief. Auch heuer wurde diese Kunst und Tradition im Landkreis gepflegt: Aus 18 Orten wurden unserer Zeitung Maifeiern gemeldet. Am frühesten dran waren die unter anderen die Bayrischzeller, auch weil sie den Termin kurzerhand auf Sonntag vorverlegten. Ein Streifzug in Bildern durch einige der Orte, die gestern einen neuen Maibaum bekamen.

Kräftesammeln in Rottach-Egern beim Café Angermaier. © Thomas Plettenberg

Balanceakt mit den Schwalben in Finsterwald. © Thomas Plettenberg

Maßarbeit beim Einpassen in Reitham. © Thomas Plettenberg

Das ganze Dorf schaut zu in Oberdarching. © Thomas Plettenberg

Konzentration in Kleinpienzenau. © Thomas Plettenberg

Auf Nummer sicher ging auch Hausham. © Thomas Plettenberg

Da ist Schmalz gefragt in Frauenried. © Thomas Plettenberg

Gemeinsam ist man stark in Irschenberg. © Thomas Plettenberg

Die einen schuften, die anderen schlemmen in Fischbachau. © Thomas Plettenberg

Letzte Vorbereitungen in Marienstein. © Thomas Plettenberg

