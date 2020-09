Mangfallgebirge: 67 Wildcamper in sechs Tagen

Traumhaft, aber verboten: Wildcamper genießen die Natur am See (oben) und gefährden so das sensible Ökosystem im Landschaftsschutzgebiet. Gebietsbetreuer Florian Bossert hat in sechs Tagen mehrere Dutzend von ihnen angesprochen. Rund ein Drittel blieb uneinsichtig.

© Landratsamt Miesbach