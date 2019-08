Dass die Geschäftsleute in der Innenstadt von Miesbach mit der Umgestaltung des Marktplatzes alles andere als glücklich sind, ist bekannt. Eine Umfrage unter Ladeninhabern verdeutlicht den Unmut.

Neben den Kritikpunkten Kuh und Kälbchen, Bücherschrank und Verkehrsführung stört sie die Parkplatzsituation. Für die Umgestaltung wurden 2018 fünf Stellplätze geopfert.

Marktplatz Miesbach: Ladeninhaber kritisieren vor allem die Parkplatzsituation

In einer Umfrage, die der Gewerbeverband Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM) nun unter seinen Mitgliedern durchgeführt hat, wird dies deutlich. Das Fazit der 39 Teilnehmer, die den Fragebogen beantwortet haben, fasst die GWM so zusammen: Die Resonanz der Kunden falle schlecht aus. Sie bemängelten insbesondere die verschärfte Parksituation. Durch verschiedene Maßnahmen seien in den vergangenen Jahren teils permanent Parkplätze weggefallen. Die Zahl von Stammkunden, die deswegen den Einkauf in Miesbach meiden, nehme zu.

Kritik an Verkehrsführung

Die neue Verkehrsführung sei zudem weniger übersichtlich – sie werde von den Autofahrern nicht angenommen. Die Zone vor Wäsche Grabmaier werde weiter als Verkehrsfläche genutzt, wenn Bänke und Blumen nicht aufgebaut sind. Dennoch werde der autofreie Raum vor dem Wäschegeschäft gut angenommen – die Geschäftsleute regen daher die feste Installation attraktiver Sitzgelegenheiten mit Sonnenschutz an.

Weiter werden weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gewünscht, während die Zahl der Behindertenparkplätze zu hoch sei, da einige nur sehr wenig genutzt würden. Kuh und Kälbchen sowie der Bücherschrank würden frequentiert, passten aber nicht zum Markt.

Gegenargumente aus dem Arbeitskreis

Dirk Thelemann (CSU) zeigte Verständnis beim Unmut über die Parkplatzsituation, betonte aber, dass auch die Bauarbeiten in der Rathausstraße die Lage verschärft hätten. Zudem habe man einen extremen Winter und zuletzt sehr heiße Tage gehabt. Thelemann: „Allein am Marktplatz lag es nicht.“ Zweiter Bürgermeister Paul Fertl (SPD) wollte die Parkplatzfrage nicht überbewerten. Er finde immer einen Platz, zur Not am Habererplatz oder im Oberlandcenter. „Das ist kein starkes Argument“, stellte er fest, zumal noch immer Ladeninhaber und Mitarbeiter Kundenparkplätze belegen.

