Marseillan-Patin Ingrid Pongratz ist sich sicher: „Die Partnerschaft mit Miesbach schläft nicht ein“

Die Partnerschaft zwischen Miesbach und Marseillan liegt coronabedingt derzeit auf Eis. Wie es damit weitergehen soll, haben wir Patin Ingrid Pongratz gefragt.

Ingrid Pongratz hat als Bürgermeisterin von Miesbach die Partnerschaft mit Marseillan mit auf den Weg gebracht und fungiert nun im Ruhestand als Partnerschaftspatin. Wir sprachen mit der 65-Jährigen über die Hintergründe des momentanen Stillstands, die Situation in Frankreich und die Perspektiven für diese deutsch-französische Freundschaft auf kommunaler Ebene.

Frau Pongratz, die Polizeistationen von Miesbach und Marseillan sind auf Tuchfühlung gegangen, wenn auch via Videoschalte. Es ist unerwartet, dass gerade dort diese Eigeninitiative entsteht, oder?

Ja, aber es scheint wirkliches Interesse zu bestehen. Es ist für unsere Polizei in Miesbach auch interessant, weil die Kollegen in Frankreich anders gegliedert sind.

+ Marseillan-Patin und ehemalige Bürgermeisterin Ingrid Pongratz. © Max Kalup

Inwiefern?

Die Police Municipale in Marseillan ist eine reine Stadtpolizei. Das heißt, sie untersteht dem Bürgermeister und muss nicht, wie bei uns, mehrere Gemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereich betreuen. Auf Bezirksebene ist die Gendarmerie zuständig, und die Police Nationale entspricht einer Bundespolizei. Interessant ist dabei, dass es auch in Miesbach einst noch einen Stadtpolizisten gegeben hat. Diese Stelle wurde aber irgendwann eingespart. In Marseillan ist es immerhin eine Gruppe von acht bis zehn Polizisten.

Am Gymnasium wird auch an einem Projekt gearbeitet.

Stimmt. Im Kern geht es darum, sich trotz Pandemie schon mal etwas kennenzulernen. Im Rahmen eines Projekt-Seminars sollen in Miesbach und Marseillan Briefe geschrieben, gesammelt und später in einem Paket an die jeweils andere Stadt gesendet werden. Der Inhalt soll generationsübergreifend, komplett frei und in der eigenen Muttersprache gestaltet werden. Und der jeweilige Empfänger soll vorab nicht bekannt gegeben werden. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Meine Liebe zu Frankreich hat zur Schulzeit auch über das Briefeschreiben angefangen: erst eine Brieffreundschaft am Gymnasium, dann Besuche. Ich bin mit meiner Brieffreundin noch heute in Kontakt und besuche sie, da sie jetzt, in ihrem Ruhestand, nicht weit von Marseillan wohnt.

Mehr ist derzeit nicht geplant?

Nein. Der Austausch, wie er geplant ist, lässt sich derzeit wegen Corona nicht umsetzen. Er ist aber weiterhin im Fokus. Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, viele Hoffnungen zu wecken, die man dann wegen der Pandemie wieder enttäuschen muss. In der Situation waren wir ja schon, als die Fußballer des SV Miesbach 2020 für Pfingsten in den Startlöchern standen. Deswegen ist jetzt nicht viel vorgesehen.

Wie sieht es beim geplanten Partnerschaftsverein aus?

Auch der ruht wegen Corona, weil ich denke, dass es sinnvoll ist, sich dazu zu treffen und an einen Tisch zu setzen. Vielleicht bin ich da auch ein wenig altmodisch. Natürlich kann man per Video einiges machen, aber optimal ist es nicht. Das hat auch die Vertragsunterzeichnung im Oktober gezeigt.

Wie sieht es derzeit coronamäßig in Marseillan aus?

Nicht gut. Die Inzidenz liegt in Frankreich landesweit bei etwa 370. Deshalb gibt es seit Anfang April einen harten Lockdown mit Ausgangssperren von 19 bis 5 Uhr. Alles hat zu, nur die Lebensmittelläden sind geöffnet. Und so Dinge wie Click & Meet gibt es dort nicht. Wir hoffen jetzt mal, dass es auch dank der Impfungen vielleicht im Herbst wieder aufwärts geht. Dann könnten die Vorbereitungen beginnen, so dass wir im Frühjahr 2022 richtig starten können. Die Partnerschaft schläft auf jeden Fall nicht ein.

