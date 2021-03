Masken-Geschäft: „Politischer Schaden ist immens“

Nach dem Provisionsgeschäft mit Schutzmasken fordert der CSU-Abgeordnete Alexander Radwan Konsequenzen. Es müsse künftig auch für Politiker klare Compliance-Regeln geben.

Landkreis – Alexander Radwan möchte nichts beschönigen. „Der politische Schaden ist immens“, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete aus Rottach-Egern hinsichtlich des Geschäfts mit Schutzmasken seitens zweier Abgeordneter aus der CDU/CSU-Fraktion. Für den 56-Jährigen ist klar: Es muss künftig auch für Politiker klare Compliance-Regeln geben, die über das Gesetzliche hinausgehen. „Es darf keine Verquickung von Mandat und Geschäft geben“, betont Radwan.

Ehrenamtliche werden „ein Stück weit mit in den Topf geworfen“

Unter den Kollegen in Berlin reichten die Reaktionen auf den Masken-Deal, wie er inzwischen nur noch genannt wird, von Erstaunen bis Entsetzen. Er selbst empfinde den Vorfall als Ballast – nicht nur für seine eigene politische Arbeit, sondern auch für die vieler Ehrenamtlicher. „Es tut mir für jeden Gemeinderat oder Ortsvorsitzenden leid, der Geld und Zeit in seine Tätigkeit steckt und jetzt ein Stück weit mit in den Topf geworfen wird“, sagt Radwan. Dass seine ehemaligen Fraktionskollegen im Bundestag sich auf solche Geschäfte eingelassen haben, kann der Rottacher nicht verstehen. Auch er habe seinerzeit zwei oder drei Anschreiben aus dem Bereich der medizinischen Beschaffung bekommen, diese aber an die zuständigen Stellen in München und Berlin weitergeleitet – mit dem Hinweis, dass er die Seriosität der Angebote nicht einschätzen könne. Was daraus geworden ist, weiß Radwan nicht. Selbst aktiv zu werden oder gar eine Provision zu verlangen, sei ihm nie in den Sinn gekommen.

„Offen, transparent und ehrlich mit Sache umgehen“

Der CSU-Abgeordnete fordert nun eine konsequente Aufklärung der Fälle und vor allem Offenheit. „Inzwischen ist so viel Schaden entstanden, dass man nur noch offensiv, transparent und ehrlich mit der Sache umgehen kann“, findet der 56-Jährige. Er selbst ist neben seiner Arbeit im Bundestag als Rechtsanwalt in der Münchner Kanzlei Waigel tätig – allerdings nur „Of Counsel“, wie er betont. Heißt: Radwan übernimmt keine Mandanten, sondern hat gegenüber seinen Kollegen nur eine beratende Funktion, speziell in Fragen des Europarechts. Die Kanzleimitgliedschaft sei sein berufliches Standbein, sollte er eines Tages aus der Politik ausscheiden. Derzeit strebt er allerdings eine weiter Amtszeit im Bundestag an.

Vertrauliche Gespräche müssen auch künftig möglich sein

Für den Rottacher haben die jüngsten Vorfälle die politische Arbeit nicht leichter gemacht. Denn es gehöre nun mal dazu, dass sich Politik und Wirtschaft austauschen. Wichtig sei, dass Politiker trotz aller Transparenz in der Ausübung ihres Mandats nicht beschnitten werden. So führe er gerade jetzt viele – auch vertrauliche – Gespräche mit örtlichen Unternehmen, in denen es beispielsweise um Corona-Fördergelder geht. Radwan: „Es muss auch künftig sichergestellt sein, dass man solche Gespräche führen kann, ohne dass diese anschließend gleich in einem Register landen.“

