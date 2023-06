Massiver Rückstau: Wie die Sperrung der B472 nach Irschenberg schon am ersten Tag Miesbach belastet

Von: Dieter Dorby

Die Teeroberfläche ist schon abgefräst: Die B 472 wird seit gestern zwischen Miesbach und Riedgasteig (Gemeinde Irschenberg) erneuert. Weil die Straße bis 7. Juli gesperrt ist – lediglich der Fahrradweg ist noch befahrbar –, muss der Verkehr über Weyarn sowie Parsberg umgeleitet werden. Das schafft neue Engpässe in Miesbach, während vor der Kreisstadt der Verkehr weitgehend ruht. © Thomas Plettenberg

Wenn eine Hauptverkehrsader wegen Bauarbeiten über mehrere Wochen gesperrt wird, hat das unweigerlich Auswirkungen auf den Verkehr, gerade in der Kreisstadt.

Miesbach – So gesehen war es gestern für die Polizeiinspektion Miesbach wenig überraschend, dass sich in der Kreisstadt am ersten Tag der B 472-Sperrung an der sogenannten Polizeikreuzung von Bayrischzeller Straße/B 472 und Rosenheimer Straße ein langer Rückstau gebildet hatte.

„Es war klar, dass sich die Sperrung der Bundesstraße durch die Fahrbahnsanierung zwischen Miesbach und Redgasteig negativ auf den Verkehr auswirken wird“, sagt der stellvertretende Inspektionsleiter Simon Irger. „Wir wussten, dass sich die Verkehrsflüsse durch die Umleitungen über Parsberg sowie Weyarn verändern. Aber wie sich das im Detail auswirkt, lässt sich im Vorfeld leider nicht genau vorherbestimmen.“

Linksabbiegerspur als Flaschenhals

In Miesbach ist es die Linksabbiegerspur auf der Rosenheimer Straße, auf der sich der Verkehr Richtung Hausham/Schliersee gestern staute und damit auch die Spur geradeaus in Richtung Innenstadt blockierte. In Absprache mit dem Staatlichen Bauamt in Rosenheim soll nun die Ampelschaltung geändert werden, um mehr Linksabbieger über die Kreuzung zu bringen. Dies wird laut Irger aber voraussichtlich erst in ein, zwei Tagen passieren, wenn sich die Situation stabilisiert hat. „Autofahrer sind kreativ“, erklärt Irger. Einige würden erfahrungsgemäß auf eine andere Zeit oder anderen Strecken ausweichen. Hinzu kommt auch, dass gestern durch das schöne Wetter viele Ausflügler in Richtung Landkreissüden unterwegs waren.

Beim Staatlichen Bauamt Rosenheim geht man zudem davon aus, dass viele Autofahrer – gerade jene von außerhalb – die Sperrung und Umleitung nicht auf dem Schirm hätten. „Deshalb“, sagt Sprecherin Ursula Lampe, „ist es sinnvoll, mit Maßnahmen noch etwas zu warten.“ Die Sperrung wird voraussichtlich bis 7. Juli dauern.

