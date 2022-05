Mehr Baurecht auch für die Nachbarn: Neubau-Vorhaben von CSU-Stadtrat benötigt einen Bebauungsplan

Zukunftspläne: Die Pension Wendelstein an der Bayrischzeller Straße in Miesbach soll in ein paar Jahren abgerissen und durch ein Haus mit zwölf Wohnungen ersetzt werden. Dafür ist aber ein Bebauungsplan nötig.

VERDICHTUNG

Von Dieter Dorby schließen

Der Bereich der östlichen Bayrischzeller Straße in Miesbach soll von der Harztalstraße bis zum Beginn der landwirtschaftlichen Fläche auf Höhe des Millauerwegs mit einem Bebauungsplan überplant werden. Damit würde sich das Baurecht auf den sechs Grundstücken vergrößern.

Den entsprechenden Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat zum Start des Planungsverfahrens hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig getroffen.

Auslöser ist ein privates Baugesuch von Drittem Bürgermeister Franz Mayer (CSU). Er will 2026/27 seine Pension Wendelstein an der Bayrischzeller Straße abreißen und durch ein Wohnhaus mit zwölf Wohneinheiten ersetzen. Das Problem dabei: Der viergeschoßige, C-förmige Neubau ist aus Sicht des Landratsamts zu groß, um sich in die Bebauung der Umgebung, für die es noch keinen Bebauungsplan gibt, einzupassen – trotz vergleichbarer Höhe.

Bebauungsplan braucht städtebaulich relevanten Bereich

Eine Lösung wäre es aber, einen Bebauungsplan aufzustellen. Voraussetzung ist, wie Bauamtsleiter Lutz Breitwieser erklärte, dass er einen „städtebaulich relevanten Bereich“ umfasst. Ein solcher wäre der bebaute Bereich zwischen Bayrischzeller und Harztalstraße. Baulich läge ein urbanes Gebiet nahe, da es das vorhandene Mischgebiet aufgreift, aber weniger streng auf die Ausgewogenheit von Gewerbe und Wohnen achtet. Angesichts der Lage an der Bundesstraße 472 sei eine größere Bebauung durchaus verträglich, ergänzte Breitwieser, ebenso ein geringerer Abstand zur Straße. Die dahinter liegende Baulinie soll dagegen zweigeschoßig bleiben.

Der Ausschuss zeigte sich ohne den Kollegen Mayer grundsätzlich offen. Der war zuvor gemäß Gemeindeordnung wegen seiner persönlichen Beteiligung ausgeschlossen worden – er nahm im Publikum Platz.

Nachverdichtung wichtiges Thema

Nachverdichtung sei ein wichtiges Thema, befand Paul Fertl (SPD). Auch seien auf der anderen Straßenseite mit Polizei, Finanzamt und Seniorenheim ebenfalls größere und höhere Gebäude vorhanden, wenngleich diese einen eigenen Bebauungsplan haben.

Lechner moniert: „Des Guten zu viel“

Kritischer äußerte sich Michael Lechner (FWG). Verdichtung sei wichtig, ja, „aber das ist zu viel des Guten“. Das Gebäude solle sich einfügen und nicht zu massiv sein. „Man muss nicht bis zum letzten Zentimeter verdichten.“ Anders sah es Markus Baumgartner (CSU): „Andere Grundstücke werden in den nächsten Jahren folgen.“ Der Stadtrat solle alles neutral bewerten.

Wie Mayer (55) auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sollte die 1968 eröffnete Pension, die er 1994 übernommen habe, 2026/27 mit Blick auf seinen Rentenbeginn saniert und vergrößert werden, aber wegen der zu kleinen Tiefgarage und fehlender Nachfolge habe sich der Neubau als Wohnhaus ergeben. Die neue Tiefgarage mit vorgeschriebenen zwei Stellplätzen pro Wohnung habe das Volumen dann vorgegeben. Seine Nachbarn hat Mayer vorab informiert. „Die hat das ziemlich überrascht.“

Nun sei es Sache des Stadtrats, „eine vernünftige Planung“ auf den Weg zu bringen. Das sei ihm selbst wichtig, „denn ich lege Wert auf eine gute Nachbarschaft“.

ddy