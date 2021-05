Mehr Impfstoff wegen hoher Inzidenz? Landkreis bemüht sich um zusätzliche Lieferungen

Hausärzte stark belastet

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach bleibt auf hohem Niveau. Dies will der Landrat nun nutzen, um an mehr Impfstoff heranzukommen. Die Hausärzte sind derweil schon stark belastet.

Landkreis – Erst waren sie lange außen vor, jetzt können sie sich vor Andrang kaum mehr retten. Die Hausärzte stehen bei den Corona-Schutzimpfungen immer mehr im Fokus. Erst sorgten die Lockerungen für vollständig Geimpfte für einen regelrechten Nachfrageschub, mit der kürzlich erfolgten Aufhebung der Priorisierung kommt jetzt auch noch der Druck aus den jüngeren Generationen hinzu.

Die Folgen sind im Landkreis Miesbach deutlich zu spüren, teilt der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Thomas Straßmüller, auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Die Praxen sind durch die Impfkampagne extrem belastet.“ Der Organisationsaufwand sei enorm und würde zu vielen Überstunden führen.

Hausärzte durch Impfungen extrem belastet

Das Engagement in den Praxen bremst das Impftempo jedenfalls nicht aus, ist Straßmüller überzeugt. Die Zahl der niedergelassenen Ärzte (außer Zahnärzten dürfen alle Fachrichtungen impfen) sei im Landkreis ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Die Erstimpfungsquote in den Praxen liegt hier mit 13,81 Prozent (Stand Freitagmorgen) oberbayernweit auf Platz drei. Der begrenzende Faktor seien jedoch weiterhin die Impfstofflieferungen.

So würden viele Ärzte aktuell vorwiegend Dosen für Zweitimpfungen erhalten. Die werden dringend gebraucht, denn angesichts des bevorstehenden Sommers und der Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass bei Astrazeneca der zweite Piks bereits nach vier Wochen erfolgen könne, seien viele an einer eventuell mit Einreiseerleichterungen verbundenen vollständigen Impfung interessiert.

Freiwillige Drittimpfungen wohl frühestens im Herbst möglich

Ob auch die zuletzt den unter 60-Jährigen angebotene Hybrid-Impfung (Astrazeneca und Biontech) als solche anerkannt wird, ist noch nicht für jedes Reiseland klar kommuniziert. Straßmüller geht aber davon aus, dass dies zumindest EU-weit einheitlich geregelt wird. „Es kann ja nicht jemand benachteiligt werden, der sich an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hält.“ Sollte es international hier aber zu abweichenden Bedingungen kommen, kann sich Straßmüller durchaus vorstellen, dass bald die ersten Hybrid-Geimpften auf eine dritte Dosis drängen. Dies dürfte aber frühestens im Herbst möglich werden, vermutet er.

+ Dr. Thomas Straßmüller ist Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands. © Thomas Plettenberg

Zuerst jedoch gilt das Augenmerk im Landkreis klar den Erst- und Zweitimpfungen. Dabei variiere die Höchstbestellmenge von Woche zu Woche und auch mit der Art des Impfstoffs. So liege diese etwa bei Astrazeneca um 30 Prozent höher als bei Biontech. Letzte werde vor der Auslieferung sogar teilweise noch bis um die Hälfte gekürzt. Dennoch würden die Praxen im Landkreis zumindest aktuell kaum Astrazeneca anfordern.

Den Wegfall der Impfpriorisierung begrüßt Straßmüller jedenfalls. Anders als zu Beginn seien hätten jetzt alle Risikopatienten ein Angebot erhalten, es gehe also nicht mehr vorwiegend um den Schutz des Lebens. „Die Aufhebung der Priorisierung war also fällig“, findet Straßmüller. Dies erleichtere auch die Organisation in den Praxen und gebe den Ärzten die Freiheit, nach ihrer eigenen Einschätzung der medizinischen Notwendigkeit und dennoch rechtssicher zu entscheiden.

Landrat will hohe Inzidenz nutzen, um an mehr Impfstoff zu kommen

Dass es im Landkreis Miesbach weiter ein hohes oder (vor allem bezogen auf Erstimpfungen) sogar noch ein höheres Impftempo braucht, zeigt laut Straßmüller die nach wie vor hohe 7-Tage-Inzidenz. Diese sollte gerade auch für jüngere Menschen ein Ansporn sein, sich zügig impfen zu lassen. Damit dies auch möglich ist, bemühe sich das Impfteam des Landkreises, vor allem aber Landrat Olaf von Löwis höchstpersönlich, mehr Impfstofflieferungen nach Miesbach zu lenken.

Zumindest hier dürfte die vergleichsweise hohe Inzidenz durchaus Möglichkeiten eröffnen, hofft Straßmüller. Ein Erfolgsbeispiel hat er auch parat: die Stadt Passau. „Die hatten lange eine der höchsten Inzidenzen und haben dann deutlich mehr Impfstoff bekommen.“ Dass die Strategie aufgehen kann, zeigt die aktuelle Inzidenz der Drei-Flüsse-Stadt: deutlich unter 100, zwischendurch sogar mal unter 50.

Das müsse auch im Landkreis Miesbach zu schaffen sein, ist Straßmüller überzeugt. „In ein bis zwei Wochen kann alles schon ganz anders aussehen. Zumindest dann, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten.“

