Mehrfaches Randalieren: 35-Jähriger in Miesbach zu Haftstrafe verurteilt

Der 35-Jährige muss für zwei Jahre und vier Monate in Haft (Symbolfoto) © IMAGO/Vladimir Nikolaev

Er randalierte wiederholt, bedrohte Krankenhauspersonal, beleidigte und widersetzte sich Polizeibeamten. Jetzt wurde der 35-jährige Seehamer verurteilt – zu zwei Jahren und vier Monaten Haft.

Miesbach – Am Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Miesbach wirkte der Mann, der sich jetzt wegen mehrerer Delikte verantworten musste, beinahe beschämt und zeigte sich reuig. Das Problem: „Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, erklärt der Angeklagte. Für zwei Vorfälle im Jahr 2021 hatte sich der 35-Jährige vor Gericht zu verantworten. Beide Male war der Mann stark berauscht und hat Zeugenaussagen zufolge beleidigt, bedroht, randaliert, geklaut und sich Polizeibeamten widersetzt.

Im März trafen Polizeibeamte den Angeklagten in der Nähe der Bundesstraße in Bayrischzell an. Sie waren im Vorfeld von der Freundin des Seehamers verständigt worden, da dieser versucht haben soll, sich unerlaubt Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Passanten fanden den Seehamer dann neben einem Fahrrad im Gras liegend. Weil er sich beim vorausgegangenen Sturz eine Kopfverletzung zugezogen hatte, riefen die Polizisten den Rettungsdienst. Einer der Beamten beschrieb das Verhalten des Mannes mit „aggressiven Schüben“. Diese äußerten sich dem Zeugen zufolge darin, dass der Angeklagte eine Rettungskraft anspuckte und fortwährend die Anwesenden beleidigte. Ein Alkoholtest ergab dann einen Wert von über zweieinhalb Promille.

Randale im Krankenhaus

Im Juli desselben Jahres versuchte der Angeklagte, sich ins Krankenhaus Agatharied einweisen zu lassen. Als das Klinikpersonal seinen Aufforderungen nicht nachkam, fing der 35-Jährige zu randalieren an und beleidigen eine Pflegerin. Daraufhin flüchteten die Angestellten in eine Station und verschlossen die Tür. Laut Anklage versuchte der Mann daraufhin, die Glastür zu durchbrechen. „Wir hatten Angst und Panik, dass die Tür kaputt geht“, sagte eine Zeugin. Die berichtete weiter, der Seehamer sei daraufhin zum Kiosk gegangen und habe Bier gefordert. Auf das Nein der Angestellten hin flogen der Schilderung zufolge Kaffeebecher; und als auch hier die Mitarbeiter den Rückzug antraten, bediente sich der Angeklagte am Kühlschrank. Die Flasche Wein warf der Angeklagte beim Erscheinen der Polizei auf den Boden und beleidigte die Beamten. Einer der Polizisten erklärte: „Auf mich wirkte er höchst aggressiv.“ Zwischenzeitlich habe es sechs Beamte gebraucht, um den 35-Jährigen ruhig zu bekommen. Der Alkoholtest ergab auch hier einen erheblichen Wert: über dreieinhalb Promille.

Die Staatsanwaltschaft wollte die Taten des Angeklagten mit drei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe belegt sehen. „Es sind weitere Taten zu erwarten“, hieß es zur Begründung. Zudem verwies der Ankläger darauf, dass der Seehamer vorbestraft sei und beide Taten bei laufender Bewährung beging. Bei dem Vorfall im Juli 2021 war das jüngste Urteil gerade einmal zehn Tage alt. Das setze dem Ganzen die Spitze auf, meinte der Staatsanwalt.

Verteidigung stellt Suchtkrankheit heraus

„Wir haben einen Menschen vor uns, der wirklich krank ist“, argumentierte die Verteidigung. Auch der Angeklagte selbst zeigte sich betroffen: „Nüchtern würde ich so was nie machen.“ Zusätzlich entschuldigte er sich bei den Betroffenen und betonte: „Scheiß Alkohol.“ Ein Sachverständiger stellte eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt fest und verwies auf die schwere Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit.

Nach beinahe acht Stunden Verhandlung verurteilte Richter Walter Leitner den Angeklagten zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe. Diese kann auch in einer Erziehungsanstalt abgesessen werden. Leitner begründete das Urteil unter anderem mit den Verstößen gegen die Bewährungsauflagen. „Das Gericht wurde wieder enttäuscht“, bedauerte der Richter.

Luis Mawick