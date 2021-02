Sie haben eine Frage zur Corona-Impfung? Dann rufen Sie am Donnerstag bei uns an

Von 14.15 bis 15.45 Uhr stehen die Leiterin und der Ärztliche Leiter des Impfzentrums im Landkreis Miesbach, Beate Faus und Dr. Thomas Straßmüller, am Merkur-Telefon Rede und Antwort.

Miesbach – Habe ich freie Wahl beim Impfstoff? Was passiert, wenn ich am mir zugeteilten Termin keine Zeit habe? Muss ich vor der Impfung andere Medikamente absetzen? Vor wenigen Wochen ist der reguläre Betrieb im Impfzentrum in Hausham angelaufen. Und das Informationsbedürfnis – und die Verunsicherung – der Bevölkerung rund ums Thema Corona-Schutzimpfung sind weiterhin riesig. Unsere Redaktion möchte ein wenig zur Aufklärung beitragen und holt am Donnerstag, 25. Februar, zwei Experten in die Redaktion. Von 14.15 bis 15.45 Uhr stehen die Leiterin und der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Beate Faus und Dr. Thomas Straßmüller, am Merkur-Telefon Rede und Antwort.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen rund ums Impfen haben, rufen Sie in dieser Zeit unter Tel. 08025/28543 oder 28553 an. Bitte fassen Sie sich kurz, damit die beiden Experten möglichst viele Anfragen beantworten können. Auskünfte erhalten Sie ausschließlich unter einer dieser beiden Rufnummern, die auch nur im genannten Zeitraum freigeschaltet sind. Sollte gerade besetzt sein, versuchen Sie es weiter. Ganz wichtig: Es ist keine persönliche Beratung oder Terminvereinbarung fürs Impfzentrum möglich!

Wir sammeln die Fragen und Antworten, bündeln sie thematisch und veröffentlichen sie in den folgenden Tagen in unserer Zeitung. Die Fragesteller werden anonymisiert. Seien Sie trotzdem so freundlich und melden Sie sich am Telefon idealerweise mit Name, Alter und Wohnort – auch weil es den Experten bei der Kommunikation und Beantwortung der Fragen hilft. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe.

