Michaela Meier von Kardinal Marx als Gemeindereferentin ausgesendet

Michaela Meier ist von Kardinal Marx als Gemeindereferentin ausgesendet worden. Künftig ist die Schlierseerin in den Pfarrverbänden Miesbach und Hausham-Agatharied tätig.

Miesbach/Holzkirchen – Mit dem Fernbus zwischen zwei Leben gependelt ist Michaela Meier. Unter der Woche studierte sie in Freiburg und wohnte in einer WG, am Wochenende kümmerte sie sich in ihrer Heimat Schliersee um ihre beiden Kinder im Pubertätsalter. Mit Mitte vierzig entschied sich Meier, im September 2013 einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Bis August 2016 absolvierte sie ein Studium der Religionspädagogik und Theologie – mit meist deutlich jüngeren Kommilitonen. „Das war eine herausfordernde Zeit“, erinnert sich Meier.

+ Michaela Meier aus Schlierse arbeitet künftig in den Pfarrverbänden Miesbach und Hausham-Agatharied © Andreas Leder

Nun ist sie am Ziel angekommen. Am vergangenen Samstag wurde Meier zusammen mit neun anderen Frauen und drei Männern in der Holzkirchner Kirche St. Josef von Kardinal Reinhard Marx für den Dienst als Gemeindereferentin ausgesendet. Als Leitspruch wählten die Absolventen einen Bibelspruch – ein Wort des Apostels Paulus aus dem Korintherbrief: „Gott aber ließ wachsen.“

An ihren Aufgaben gewachsen ist auch Meier. Ihre Praktika leistete sie – familienfreundlich in der Nähe ihres Heimatortes – im Pfarrverband Hausham, an der Grund- und Mittelschule Hausham sowie bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Miesbach. Nach Abschluss ihres Studiums wurde Meier in den sogenannten Bewerberkreis der Erzdiözese München-Freising aufgenommen und dabei zu zwei Praktikumsjahren in den Pfarrverband Miesbach geschickt. Hier schaute sie ihrem Mentor, Gemeindereferent Johannes Mehringer, über die Schulter und übernahm auch mehr und mehr eigene Aufgaben.

Dann musste sich Meier zwischen zwei Berufen entscheiden: Religionslehrerin im Kirchendienst oder Gemeindereferentin. Die Schlierseerin wählte die zweite Option, zumal sie auch als Gemeindereferentin Religionsunterricht an der Grundschule halten darf. „Meine Liebe zur Liturgie, die Aufgabenfelder Sakramentenpastoral und Begräbnisdienste machen diesen Beruf für mich unglaublich vielseitig und schön“, sagt sie. Eine Einschätzung, die sich in den beiden Praxisjahren im Pfarrverband Hausham für sie voll bestätigte.

Meier ist dankbar für die „unglaublich erfüllende und horizonterweiternde Zeit“, die hinter ihr liegt. Sie sagt aber auch, dass sie ihr Studium ohne die tatkräftige Unterstützung ihrer Mutter, die während ihrer Abwesenheit von der Oma zur „Ersatzmama“ geworden sei, kaum hätte meistern können. Überhaupt hätte sie sich nicht träumen lassen, „was ich in meinem Alter schaffen und lernen kann“. Nun freut sich Meier darauf, ihre Berufung ausüben zu dürfen. Auch dafür hat sie ein passendes Sprichwort gefunden, diesmal aus dem Afrikanischen: „Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen.“ Meier blüht als Gemeindereferentin wieder in Miesbach und Hausham. „Ich wurde zwar ausgesendet, aber nicht versendet“, sagt die Schlierseerin und lacht.

Dankgottesdienst

Anlässlich der Aussendung von Michaela Meier findet am Sonntag, 25. Oktober, ein Dankgottesdienst mit der Jugendband statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Miesbach.