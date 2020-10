10.000 Euro Schaden bei Unfall am Nordgraben

Die Vorfahrt missachtet hat der blaue BMW am Nordgraben in Miesbach.

Vorfahrt missachtet in Miesbach

von Dieter Dorby schließen

Die abbiegende Vorfahrtsstraße an der Kreuzung Am Windfeld/Nordgraben in Miesbach hat schon einige solcher Unfälle erlebt – so auch am Montagmittag.