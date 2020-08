Miesbach: 1000 Lichterglanz 2020 fällt aus - Alternativkonzept gesucht

Die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen ist der Todesstoß für den 1000 Lichterglanz 2020. Eine Advents-Event könnte es in Miesbach trotzdem geben.

Miesbach – Seit Bund und Länder das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verlängert haben, steht fest: Der 1000 Lichterglanz in Miesbach wird nicht stattfinden. „Unter diesen Bedingungen geht es einfach nicht“, sagt Max Kalup (30), als stellvertretender Leiter des Kulturamts und Schriftführer im Vorstand der Gemeinschaftswerbung Kreisstadt Miesbach (GWM) das Bindeglied zwischen Gemeinde und Wirtschaft. Nach der Absage des Kulinarischen Abends (wir berichteten) fällt damit auch Miesbachs zweite Großveranstaltung heuer der Pandemie zum Opfer. Ein Advents-Event könnte es dennoch geben.

Miesbach: 1000 Lichterglanz fällt 2020 aus - Alternativkonzept gesucht

Für Kalup war das Lichterglanz-Aus absehbar. Mit der Absage des Kulinarischen Abends sei es bereits wahrscheinlich gewesen, dass auch der Lichterglanz ausfallen würde. Völlig unvorbereitet treffe die Entscheidung die GWM also nicht. „Das Aus bedeutet, dass der Lichterglanz heuer in normaler Form nicht stattfinden wird“, sagt Kalup. „Ob Alternativen gefunden werden, werden wir sehen.“

+ Max Kalup GWM und Stadt Miesbach © Thomas Plettenberg

Der Wunsch nach einem Ersatz ist da, meint Kalup. Er merke, dass die Menschen raus wollen. Eine Möglichkeit dazu würde er den Miesbachern gerne bieten. Auch die durch Corona belasteten Wirtschaftsbetriebe könnten Hilfe gut gebrauchen.

Ideen für Lichterglanz-Alternativen habe er mit dem GWM-Vorstand bereits besprochen. Konkrete Konzepte entwickle man aber noch nicht, sagt Kalup. Miesbach müsse abwarten, ob Bayern noch schärfere Regeln für Veranstaltungen erlässt. Ministerpräsident Markus Söder sehe bekanntlich vieles enger. „Es bringt nichts, Ideen zu entwickeln, die wir in ein paar Wochen wieder verwerfen müssen“.

Konkrete Planungen könnten im Herbst folgen. Kalup will den September abwarten, vielleicht auch den Oktober. „Dann sehen wir klarer, was wir im Advent machen können.“ Ein wichtiger Termin dürfte die GWM-Hauptversammlung am 28. September werden. Dort wolle er mit den Wirtschaftstreibenden reden. „Wir wollen nichts entscheiden, was ihnen nichts bringt.“