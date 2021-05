In der Schießstattstraße

von Christian Masengarb schließen

Durch die Zündelei zweier 17-jähriger Miesbacher hat am Samstag eine Holzbank in der Schießstattstraße der Kreisstadt leicht Feuer gefangen.

Miesbach – Durch die Zündelei zweier 17-jähriger Miesbacher hat am Samstag eine Holzbank in der Schießstattstraße der Kreisstadt leicht Feuer gefangen. Laut Polizei hatten die Jugendlichen auf der Bank im hinteren Teil der Straße nach der Siedlung mehrere Zweige in Brand gesteckt, bis das Feuer auf die Sitzgelegenheit übergriff. Diese verkohlte dadurch leicht. Die Feuerwehr Parsberg rückte aus, brachte die Lage aber schnell unter Kontrolle. An der Parkbank entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Miesbach: 17-Jährige zündeln, Parkbank fängt Feuer - Festnahme

Die Jugendlichen flohen zu Fuß. Zu ihrem Pech hatte sie ein Nachbar beobachtet, die Polizei alarmiert und den Beamten eine genaue Beschreibung der beiden übermittelt. Eine Streife stellte die 17-Jährigen kurze Zeit später und nahm sie fest. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

