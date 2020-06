82-jähriger E-Biker schwer verletzt

Auf der Staatsstraße zwischen Miesbach und Weyarn kam es am Freitag zu einem Unfall mit einem E-Biker. Der Mann wurde schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer hat sich am verkehrsreichen Freitag auf der Staatsstraße zwischen Miesbach und Weyarn verletzt. Die Polizei meldet: Zum Unfallzeitpunkt staute sich der Verkehr auf der Staatsstraße in Richtung Miesbach und lief deswegen teilweise nur in Schrittgeschwindigkeit. Auch in Richtung Weyarn herrschte hohes Verkehrsaufkommen. Um circa 11.25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Miesbacher mit seinem Pkw Peugeot die Staatsstraße in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Zufahrt zum Gehöft Siebzger kam plötzlich ein E-Bike-Fahrer aus der Einfahrt und fuhr auf die Staatsstraße ebenfalls in nördliche Richtung auf. Dabei übersah der 82-jährige E-Bike-Fahrer aus dem Landkreis Rosenheim offensichtlich den herannahenden vorfahrtsberechtigten Miesbacher mit seinem Peugeot, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch kam der E-Biker zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Das E-Bike wurde total beschädigt, der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 3000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer halbseitigen Sperrung der Staatsstraße, wodurch der Verkehrsfluss zusätzlich erschwert wurde.

