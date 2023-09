Seit 70 Jahren vermisst: Gericht soll Verschollenen für tot erklären

Von: Stefanie Fischhaber

Ein kurioser Vermisstenfall beschäftigt das Amtsgericht Miesbach. © Thomas Plettenberg

Der neunjährige Bernhard Grodl wird seit 1954 vermisst. Jetzt beschäftigt sein Schicksal das Amtsgericht Miesbach: Er soll für tot erklärt werden.

Miesbach – Auf den ersten Blick wirkt es kurios: Ein Junge, der seit fast 70 Jahren vermisst wird, soll Jahrzehnte später für tot erklärt werden. Das schreibt das Amtsgericht Miesbach in einem „Aufgebot“, das in unserer Zeitung veröffentlicht wurde. Am 22. Juli 1954 machte sich der neunjährige Bernhard Grodl auf den Weg in ein Münchner Schwimmbad. Seit diesem Tag wird er vermisst.

Vermisster soll für tot erklärt werden: Grund ist Erbfolge

Der Grund dafür ist allerdings weniger spektakulär, wie der für diesen Fall zuständige Nachlassrichter vom Amtsgericht Miesbach erklärt: „Das spielt häufig bei der Erbfolge eine Rolle“, erklärt er. Häufig werden Vermisste jahrelang nicht für tot erklärt, weil die Angehörigen noch Hoffnungen haben oder es nicht übers Herz bringen würden, erzählt der Richter. Doch wenn es um die Erbschaft geht, müssen die Verschollenen als tot gelten, damit sie keine Ansprüche haben.

Auch im Fall von Bernhard Grodl handelt es sich um einen Erbschaftsnachlass. Der Vater des mittlerweile 78-Jährigen verstarb 2012. Da Bernhard zu diesem Zeitpunkt noch nicht als tot galt, hatte er Anspruch auf sein Erbe. Der Erbe wurde zu diesem Zeitpunkt aber schon seit fast 60 Jahren vermisst. Eine sogenannte Abwesenheitspflegerin wurde deshalb einbestellt. Ihre Aufgabe war es, seine Auszahlungen zu verwalten und seine Rechte wahrzunehmen. „Seine Rechte wahrnehmen“ bedeutete in diesem Fall, dass die Vertreterin den Vermissten ausfindig machen sollte.

Amtsgericht soll verschollenen Neunjährigen für tot erklären

Zehn Jahre später verlief die Suche noch immer erfolglos, die polizeilichen Ermittlungen waren schon vor Jahrzehnten eingestellt worden. Noch nicht einmal der letzte Wohnort des Jungen sei bekannt gewesen, erzählt der Richter.

Die Vertreterin des Erben, eine Miesbacher Anwältin, beantragte schließlich ein Verfahren zur Verfügung des Todes beim Amtsgericht Miesbach. Der Bekanntmachung zufolge hat der Vermisste noch bis zum 30. September Zeit, sich beim Amtsgericht zu melden. Andernfalls wird Bernhard Grodl für tot erklärt.

Amtsrichter: Toterklärungen sind eher Einzelfälle

Dass er Menschen für tot erklären muss, käme nicht gerade häufig vor, sagt der Nachlassrichter. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es viele Meldungen wegen Kriegsverschollenen gegeben, doch mittlerweile handle es sich nur noch um Einzelfälle. Dass Bernhard Grodl auch nach fast 70 Jahren noch als lebend galt, sei nicht unüblich, meint der Amtsrichter. Eine automatische Frist, nach der Vermisste für tot erklärt werden, gibt es nämlich nicht. Eine Verfügung des Todes müsse immer durch eine Person mit „berechtigtem Interesse“, zum Beispiel durch Erben, beantragt werden.

Wie es nun im Fall Bernhard Grodl weitergeht? Sein Anspruch auf das Erbe seines Vaters verfällt, sollte es bis zum Fristende kein Lebenszeichen von ihm geben. Dann wird ein neues Erbverfahren um die Auszahlungen, die der Vermisste erhalten hätte, eingeleitet.