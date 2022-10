Miesbach: Sportvereinen droht die Pleite - Arge warnt vor Energiekosten

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Bleibt belegt: die Turnhalle des Gymnasiums in Miesbach. Vereinen mit eigenen Sportstätten geht es aber nicht besser. Ihnen droht die Pleite wegen der Energiekosten, warnt die Arge Miesbacher Sportvereine. © Thomas Plettenberg

Die Arge Miesbacher Sportvereine warnt vor einer Pleitewelle in den eigenen Reihen. Lösungen für explodierende Energiekosten und die Turnhallen-Belegung mit Geflüchteten sollen in einer Sitzung mit Stadt und Landratsamt gefunden werden.

Miesbach – Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Miesbacher Sportvereine hat seit ihrer Gründung erfolgreich das Vertrauen der Stadt und des Landratsamts gewonnen. Abseits des Schulbetriebs koordiniert sie in Eigenregie die Hallenbelegung und teilt unter anderem den städtischen Sportetat von 16 000 Euro unter den Mitgliedsvereinen auf, die Jugendarbeit leisten.

Nun, nach 50 Jahren, ist das bewährte Vorgehen in Gefahr. In Turnhallen werden seit Beginn des Ukraine-Kriegs erneut Geflüchtete untergebracht. Und wegen der Energiekosten droht Vereinen mit eigenen Sportstätten nicht weniger als die Pleite, fürchtet Arge-Vorsitzender Max Niedermeier. Beide Themen kommen am nächsten Montag bei einer Herbstsitzung auf den Tisch. Lösungen werden dringend gesucht.

Finanzielle Bedrohung

In seiner Einladung zur Herbstsitzung, die der Redaktion vorliegt, mahnt Niedermeier, bei den Unterstützungsmaßnahmen für Energiekosten seien Vereine mit eigenen Sportstätten „offensichtlich übersehen“ worden. „Diese werden bei den explodierenden Energiekosten ihre Haushaltsplanungen in die Mülltonne werfen können.“ Mit dramatischen Folgen. „Viele werden ohne sofortige Hilfe wahrscheinlich nicht überleben können, was mit Sicherheit keine Übertreibung ist.“

Betroffen seien unter den Miesbacher Sportvereinen beispielsweise der Turnverein Miesbach mit eigener Halle, der SV Miesbach mit Gaststätte und Kegelbahnen, der SV Parsberg mit Vereinsheim, die königlich privilegierten Feuerschützen mit Gaststätte und Schießanlagen sowie die Gebirgsschützen am Windfeld. Für sie alle werde der Sportetat der Stadt Miesbach quasi hinfällig, meint Niedermeier. Bei einer drohenden Verfünffachung der Energiekosten sei der Zuschuss nurmehr ein Tropfen auf den heißen Stein. „Das Schlimme ist: Es weiß keiner, was kommt“, sagt der Arge-Vorsitzende. „Ich will rechtzeitig eingreifen, bevor die ersten Vereine vor den Banken stehen und sagen: Wir sind pleite.“

Das Problem, das Niedermeier für die Miesbacher Arge auf die Agenda bringt, werde im ganzen Landkreis bei jedem Verein auftauchen. Zur Debatte bei der Versammlung, zu der auch die Stadt und das Landratsamt geladen sind, stehe „Grundsätzliches zum Sportetat für das kommende Jahr“. Zur Rettung der Sportvereine sei beispielsweise eine Erhöhung des Etats notwendig.

Hallenbelegung

Während der TV Miesbach seine Turnhalle selbst verwaltet und die Hallen der Mittel-, Grund- und Realschule unangetastet sind, bleiben die Gymnasiums- und Berufsschulturnhallen weiterhin mit Geflüchteten belegt. „Es kann nicht sein, dass über Jahre immer improvisiert wird“, schimpft Niedermeier. Als Integrationsbeauftragter des Landkreises will er die Unterbringung Geflüchteter freilich nicht gegen die Interessen der Sportler ausspielen. Aber: „Eine Turnhalle ist kein Wohnhaus“, sagt er. Eine Belegung sei sowohl für Geflüchtete als auch für Helfer eine sehr unangenehme Lösung, die obendrauf sehr teuer sei, weil die Hallen für eine solche Nutzung nicht ausgelegt seien.

„Uns wurde eigentlich versprochen, dass die Gymnasiumshalle ab Allerheiligen frei ist“, sagt Niedermeier. Auch daraus werde nichts, weil aktuell wieder mehr Flüchtlinge ankommen würden, die nicht anderweitig untergebracht werden könnten. Niedermeier fordert deshalb Alternativen wie Container-Wohnungen.

Bis mindestens Ostern – soweit plant die Arge aktuell – müssten Miesbacher Vereine ohne Berufsschul- und Gymnasiumsturnhalle auskommen. Dagegen will sich Niedermeier wehren. „Man sollte sich darüber Gedanken machen, gemeinsam einen Appell an unseren Innenminister zu richten.“ Dieser beklage Bewegungsmangel der Kinder und Jugendlichen, ordne aber gleichzeitig an, Turnhallen mit Geflüchteten zu belegen.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.