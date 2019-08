Miesbach/Asiatischer Laubholzbockkäfer: 30 Bäume befallen, zehn gefällt

Der Asiatische Laubholzbockkäfer ist in Miesbach in 30 Bäumen nachgewiesen worden. Zehn davon wurden bereits gefällt und entsorgt. Die übrigen werden bald folgen.

Miesbach – Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) ist bis Freitagmittag in Miesbach in 30 Bäumen nachgewiesen worden. Zehn davon wurden bereits gefällt und entsorgt. Die übrigen werden bald folgen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der Stadt Miesbach, des Landratsamts, der VIVO, der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) sowie des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen im Landratsamt, wie die Stadt Miesbach mitteilt. Das Erstmonitoring der LfL sei allerdings noch im Gange und werde „weiter zügig durchgeführt“. Weitere Funde sind also nicht ausgeschlossen.

Die 30 erwiesenermaßen befallenen Bäume liegen alle im direkten Umkreis des ersten Baums, an dem der ALB gefunden wurde, vor dem Miesbacher Finanzamt. In den Wäldern seien nach wie vor keine ALB gefunden worden, sagte Miesbachs Zweiter Bürgermeister Paul Fertl.

Doch die neuen Funde erweitern die 100-Meter-Zone um den Befall, in der alle 16 bekannten Wirtsbaumarten des ALB gefällt, vor Ort gehäckselt und anschließend verbrannt werden müssen. Inzwischen habe diese „voraussichtlich Auswirkungen auf Teile des Waitzinger Parks und der Riviera“, sagte Fertl. Genaue Ergebnisse werde es erst nach Abschluss der Untersuchungen geben, weil es dabei teilweise um wenige Meter gehe.

Für Betroffene gibt es indes eine gute Nachricht: Beim Treffen im Landratsamt seien auch die finanziellen Auswirkungen und Zuschussrichtlinien besprochen worden, berichtet Fertl. Details gebe es zwar auch hier noch nicht. Klar sei aber: „Es gibt Budgets. Betroffene werden nicht alleine gelassen.“

Antworten und weitere Details erfahren Bürger am Mittwoch bei einem gemeinsamen Infostand am Grünen Markt auf dem Miesbacher Marktplatz. Von 8 bis 12 Uhr werden Vertreter der beteiligten Behörden die Fragen der Bürger beantworten. Die Stadt bemühe sich weiter um größtmögliche Transparenz, so Fertl.

Aktuelle Informationen zum Asiatischen Laubholzbockkäfer

gibt es für Privatpersonen auf www.lfl.bayern.de/alb und für Waldbesitzer auf www.aelf-hk.bayern.de.