Als junge Frau im „Männerbetrieb“

Start ins neue Ausbildungsjahr

Von Stefanie Fischhaber schließen

Am Freitag starten wieder zahlreiche Auszubildende in das neue Lehrjahr. Immer weniger Jugendliche entscheiden sich dabei für einen handwerklichen Beruf. Eine, die diesem Trend trotzt, ist Emma Göttferd.

Landkreis – 1,63 Meter groß, zierlich, blond, nicht einmal 50 Kilo schwer: Emma Göttferd macht nicht gerade den Eindruck eines typischen Metzgers. Und doch steht die 18-Jährige im Betrieb ihres Vaters und stellt Bratwürste her. Mit einem „Passt so?“ versichert sie sich nochmals bei ihrem Vater, dass auch alles seine Richtigkeit hat. Der Metzgermeister wirft einen prüfenden Blick über die Wurstmischung – und hilft dann selbst noch kurz nach.

18-Jährige Emma beginnt Metzger-Lehre

Das Vater-Tochter-Gespann ist ein eingeschworenes Team. So eingeschworen, dass Göttferd vom morgigen Freitag an offiziell bei ihrem Vater in die Lehre geht. Mit dem Beruf ist die 18-Jährige aufgewachsen. Ihr Vater Mirko arbeitet seit 40 Jahren als Metzger. Vor drei Jahren, im März 2020, machte sich der Meister mit seiner „Steak-Schmiede“ in Kreuth selbstständig. Da hatte es bei der Miesbacherin Klick gemacht.

Ab dem ersten Tag habe Göttferd ihren Vater in der Metzgerei unterstützt. „Mein Highlight des Tages war, wenn ich nach der Schule hierher gefahren bin und mitgearbeitet habe“, berichtet Göttferd. Als Metzger-Tochter habe sie immer gewusst, was der Beruf ihres Vaters bedeute. „Aber vom Töten selbst haben unsere Eltern uns immer ein bisschen ferngehalten.“ Auf die Frage, ob sie denn schon immer Metzgerin werden wollte, antwortet die 18-Jährige aber mit einem vehementen „Nein. Definitiv nein.“

„Ich habe mich in den Beruf verknallt“

Früher habe sie dem Traum ihrer Mutter nachgeeifert, Ärztin zu werden – genauer gesagt Pathologin oder Gerichtsmedizinerin. Doch dann wechselte Göttferd vom Gymnasium auf die Realschule. Ihre Freizeit verbrachte sie zum Großteil in der Metzgerei. Die Arbeit im Betrieb sei für sie auch eine Flucht vor dem Lernen gewesen. „Ich habe mich einfach in den Beruf verknallt“, sagt Göttferd.

Lesen Sie auch: Angehende Hotelfachfrau erklärt, warum sie ihre Ausbildung gewählt hat

Ihr Berufswunsch komme aber nicht bei allen gut an: Gerade als Frau musste die 18-Jährige schon häufiger Sprüche über sich ergehen lassen. Dass eine Frau Tiere tötet, sei für viele unvorstellbar. „Manche Leute lachen auch darüber und fragen, was eine Frau im Männerbetrieb will“, berichtet sie. Einzelne Landwirte wollen die Metzger-Tochter nicht an ihre Tiere lassen. Göttferd hofft, dass sich die Kunden in einigen Jahren daran gewöhnen, dass es auch weibliche Metzgerinnen gibt.

Erste Schlachtung war „gewöhnungsbedürftig“

Das erste Mal, dass sie eine Schlachtung gesehen hat, werde sie wohl nie vergessen. „Das war schon gewöhnungsbedürftig“, findet Göttferd noch heute. Mittlerweile hat sie auch schon selbst Tiere geschlachtet. Das sei schon ein spezielles Gefühl gewesen, „weil ich ganz genau wusste, wenn ich diesen Schuss setze, steht das Tier nicht mehr auf“, erinnert sich die Azubine. Vor Aufregung habe sie zwei Tage lang nicht schlafen können. Die Schlachtung habe ihr viel Mut abverlangt. „Da hilft dann ein Gespräch mit dem Papa, in dem ich mir das von der Seele reden kann.“

Auch körperlich sei die Arbeit anfangs eine Herausforderung gewesen: Immerhin sind Nutztiere nicht gerade klein. Anfangs konnte Göttferd einen Zehn-Liter-Eimer nicht einmal mit zwei Händen heben, sagt sie. Mittlerweile gehe das mit einer Hand. „Meine Arbeit ist mein Fitnessstudio“, sagt Göttferd lachend. Dennoch: Ab und zu braucht sie die Unterstützung ihres Vaters.

Lesen Sie auch: „Es macht mir Spaß, Menschen glücklich zu machen“

Emma Göttferd geht bei Vater in die Lehre: „Prinzessinnenstatus“ hilft nicht immer

Als Tochter habe sie zwar einen gewissen „Prinzessinnenstatus“, doch Mirko Göttferd legt Wert darauf, dass seine Tochter vieles selbst versucht – auch wenn es ihr schwer fällt. Dass sie ausgerechnet bei ihrem Vater die Lehre absolviert, sei für viele Außenstehende unverständlich, erzählt Göttferd. Sie selbst habe auch überlegt, in einen anderen Betrieb zu gehen. Letztlich überzeugten sie aber die Möglichkeiten, die sich ihr vor Ort bieten. Im Ein-Mann-Betrieb lerne sie die ganze Bandbreite vom Einkauf der Tiere bis zum Verkauf der Bratwürste.

Für Mirko Göttferd ist es etwas Besonderes, seine eigene Tochter auszubilden. Während der Corona-Pandemie habe er schon überlegt aufzuhören. Dass Emma ihre Ausbildung bei ihm antreten wollte, war ihm ein Ansporn weiterzumachen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal meine eigene Tochter ausbilde.“ Ihr stehen jetzt erst einmal zweieinhalb Jahre Ausbildung bevor. Viel ändern wird sich aber nicht: Schon in den Ferien arbeitete die 18-Jährige jeden Tag im Betrieb mit. „Für mich ist das keine Arbeit. Ich habe dabei einfach riesigen Spaß.“

Lesen Sie auch: Angehender Industriekaufmann erklärt, warum er sich für eine Lehre bei Oped entschieden hat.