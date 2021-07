Miesbach: Ausstellung „Mit Davidstern und Lederhose“ feiert Premiere

Jüdischem Leben begegnen

Es soll ein Anfang sein: Am Sonntag war erstmals „Mit Davidstern und Lederhose“ zu sehen. Im Waitzinger Keller in Miesbach wurde die Pop-up-Ausstellung eröffnet, die ab Herbst zum Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit „jüdischen G’schichten on Tour“ durch Bayern geht.

Miesbach – Rund 180 Besucher sahen am Sonntagnachmittag die Ausstellung coronabedingt in geführten Kleingruppen. Viele Interessenten habe man leider abweisen müssen, stellte Stanislav Skibinski fest, der Leiter des Projekts der Europäischen Janusz Korczak Akademie (EJKA). Wer dabei war, lernte jüdisches Leben und Juden in Bayern auf einer persönlichen, nahbaren Ebene kennen, von Levi Strauss und Albert Einstein bis Emmy Noether, von der Vergangenheit bis in die Gegenwart.

Der Beginn der Ausstellung empfängt die Besucher jeweils dort, wo sie herkommen: daheim in ihrer Region. In Miesbach hatte Historiker Alexander Langheiter für eine Stellwand recherchiert und fand doch einige Juden, die die Lokalgeschichte mitprägten. Dazu zählen die Kaufhaus-Dynastie Sundheimer und Richard Gans, ab 1919 Besitzer von Schloss Wallenburg, der in der evangelischen Gemeinde sehr engagiert war. Auch eine Station der Ausstellung „Strom – Eine Idee überträgt sich“, die Sabine Köhl und Sibylle Kobus 2019 im Waitzinger Keller zeigten, war als Leihgabe dabei – denn auch die allererste Stromübertragung ist nicht nur Teil der bayerischen, sondern auch der jüdischen Geschichte: Baron Rothschild finanzierte das waghalsige Projekt 1882 maßgeblich.

Mit Frack, Hut und Kippa

Eingangs der Schau stellen sich zwei junge Herren aus der Vergangenheit vor, die die Besucher begleiten: Im Frack des ausgehenden 19. Jahrhunderts begrüßen Julius und Moritz Wallach die Ausstellungsbesucher – die Gründer des Münchner Trachtenhauses, dargestellt von den Schauspielern Lukas Oberhuber und Roman Senin. „Kippa oder Hut?“, fragt Julius seinen Bruder um Rat, wie er den Besuchern gegenübertreten soll. Der rät erst mal zum Hut. Und schon ist man mitten drin: „Identität ist das große Thema der Ausstellung“, erklärt Skibinski das Konzept. Jüdisches Leben nicht als Parallelgesellschaft – sondern als bereichernder, fester Bestandteil bayerischen Lebens.

Die Ausstellung ist entsprechend kein Museum, betont Skibinski. Sondern eine Gelegenheit zur Begegnung, trotz Pandemiezeiten: Für die offenen Vitrinen, in denen Utensilien jüdischen Lebens zum Anfassen und Fragenstellen drapiert sind, liegen Hygienehandschuhe bereit. Die Stationen sind gestaltet wie gemütliche Räume; der Besucher ist dadurch gewissermaßen zu Gast mitten im jüdischen Leben.

Nach dem Holocaust geht es weiter

Jüdisches Leben in Bayern, in Deutschland – kann man davon überhaupt erzählen, ohne auf den Holocaust zu kommen? Die Ausstellung versucht das, ohne die Verfolgung auszublenden. Das Thema ist integriert in eine Berg-Kulisse, die symbolisch zum einen für jüdische Alpinisten, zum anderen für eine Anstrengung steht, die man erst meistern muss. Die Station beginnt bei Bergsteigerin Elisabeth Block aus einem Dorf bei Rosenheim – der „bayerischen Anne Frank“, die ein Tagebuch hinterließ, das im Frühling 1942 endet, als die 19-Jährige in ein Vernichtungslager deportiert wird – und endet bei Verschwörungsmythen von einst und heute. Doch nach diesem Kapitel geht es weiter – wie in der Geschichte auch: So lernen die Besucher auf Bildschirmen, die zum Interagieren auffordern, auch Juden und ihr Leben heute kennen.

Nächste Stationen der Ausstellung sind am 10. Oktober in Bamberg und am 24. Oktober in Mering bei Augsburg. Aber auch online gibt es viele der bayerisch-jüdischen „G’schichten“ zu entdecken: auf der Homepage des Projekts und auf der Tourismusseite der Stadt Miesbach.

