Miesbach/B472: Mercedes und Land Rover stoßen zusammen

Miesbach - Auf der B472/Bayrischzeller Straße in Miesbach sind am Montag kurz nach 12 Uhr ein grauer Land Rover und ein weißer Mercedes zusammengestoßen. Der Mercedes war kurz hinter dem Kreisel am Hagebaumarkt ortseinwärts unterwegs, als der Range Rover aus der Müncher Straße auf die B472 einbiegen wollte. Der Mercedes traf mit der rechten vorderen Stoßstange den Land Rover vorne links. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Miesbach war im Einsatz. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

