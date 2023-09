Led Zeppelin mit weiblichem Gesang

Teilen

Band mit Herz und Lust aufs Experimentieren: Vendigo mit (v.l.) Virginia Bönecke, Max Hensel, Georg „Magic“ Zwiehoff und Benjamin Strasser. © privat

Die innovative Rock-Band Vendigo aus Miesbach brennt für ihre Musik. Ihre Inspiration sind die Kult-Rockbands der 1970er Jahre.

Miesbach – Die Kult-Rockbands der 1970er-Jahre wie Black Sabbath, Cream oder Led Zeppelin haben ihre Spuren hinterlassen in der Musikgeschichte, inspirieren Musiker noch heute. Und es gibt durchaus noch junge Bands, die sich dieser Musikrichtung mit Haut und Haar verschrieben haben. Dazu zählt Vendigo, eine vierköpfige Formation aus Miesbach und Valley.

Vendigo: Vierköpfige Band aus Miesbach und Valley

Virginia Bönecke (Gesang) und Georg „Magic“ Zwiehoff (Schlagzeug) aus Valley sowie Max Hensel (Bass) und Benjamin Strasser (Gitarre) aus Miesbach – alle um die 30 – fanden 2014 zusammen, um sich dem sogenannten Desert Rock der Palm Desert-Szene der 90er um Bands wie Kyuss und Queens of the Stone Age mit Einflüssen aus Stoner-, Blues- und Progrock zu widmen. Der Bandname ist eine Anleihe an die Folklore der nordamerikanischen Ureinwohner und bezeichnet einen furchteinflößenden Naturgeist.

Ein groovender Bass, außergewöhnliche Harmonien und ein eigenständiger Sound mit einem verspielten, treibenden Schlagzeug und einer klaren weiblichen Stimme bilden das Markenzeichen von Vendigo, deren Songs ausschließlich aus eigener Feder stammen.

Lesen Sie auch weitere Band-Geschichten: Fun For Followers aus Miesbach: Wenn die Väter mit den Söhnen...

Geprobt wird auf dem Bauernhof

Wie muss man sich die Entstehung eines Songs vorstellen? Man kommt mit Versatzstücken oder Fragmenten in die wöchentliche Bandprobe im Keller eines abgelegenen Bauernhofs bei Miesbach, beginnt, auf dieser Grundlage zu jammen und zu improvisieren, und im Idealfall kommt dann was Gutes dabei raus. „Manchmal arbeiten wir zwei Stunden dran und es passiert nichts, und manchmal kommen wir schon nach 20 Minuten zu einem guten Ergebnis. Erzwingen kann man gar nichts, es muss fließen“, erklärt Zwiehoff.

Es sei ein richtiges Glücksgefühl, „wenn alles zusammenpasst, wenn mehr rauskommt als die Summe der Einzelteile“, schwärmen die leidenschaftlichen Musiker vom Synergieeffekt, der durch musikalische und persönliche Kommunikation und Freundschaft entsteht. Für sie ist klar: „Wir wären auch Freunde, wenn es die Band nicht gäbe.“

Live-Auftritte in der Weyhalla und in Garmisch

Für zwei Stunden etwa reicht das musikalische Material von Vendigo inzwischen, etwa zehn Songs, die zum Teil über eine beachtliche Länge verfügen, bilden den Kern. Vor drei Jahren hat das Quartett drei Stücke in eigener Regie aufgenommen, die mittlerweile bei den gängigen Streaminganbietern und auf Radio Galaxy vertreten sind.

Lesen Sie auch: Rockband Vendigo und Sängerin Julia Finis beim Newcomer Festival

In diesem Jahr präsentierten sich die vier in der Weyhalla und in Garmisch, frühere Auftritte gab es neben anderen in Rosenheim, Ulm, Straubing und München. Das Kirchstiegl open air haben sie immer noch in bester Erinnerung und sie hätten auch nichts dagegen, auch mal für einen „Weekender“ in Bayern und in Deutschland ein bisschen weiter rumzukommen. Bei all der Ernsthaftigkeit, mit der Vendigo musikalisch unterwegs sind, dürfte es nicht lange dauern, bis es so weit ist.

„Experimentierfreudiger als andere“

Seit Mai haben sie vier neue Lieder „in der Pipeline“, und „irgendwann werden wir auch wieder physisch was veröffentlichen“. „Ophir“, „Fever from Disarray“ oder „Reveller“ heißen drei der Songs, sie erinnern an Led Zeppelin mit weiblicher Stimme und sind online über Bandcamp zu hören.

Die Band, die sich selbstbewusst für „experimentierfreudiger als andere“ hält, weiß, was sie will und was ihr wichtig ist. So sagt etwa Drummer „Magic“ Zwiehoff: „Wir wollen organische, echte Musik machen und das machen, was wir sind – authentisch.“ Bassist Hensel ist es wichtig, „das, was man in sich trägt, glaubhaft nach außen zu kehren“. Gitarrist Strasser strebt an, „Musik zu schreiben, die es schafft, dass man sich anders fühlt als vorher“. Und Sängerin Bönecke ergänzt: „Es muss Freude machen. Ich möchte kreativ sein mit Menschen, die ich gerne mag. Und die Musik soll berühren, egal ob in Freude oder in Trauer.“

Zur Serie Pop, Rock & Co. sind ihr leidenschaftliches Hobby – ob im Probenkeller oder auf der Bühne. In dieser Reihe verraten uns Bands aus dem Landkreis Miesbach mehr über sich und darüber, was sie antreibt.

Reinhold Schmid