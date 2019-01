Leberkas-Krapfen: Miesbacher Bäckerei verspricht „Geschmacksexplosion“ - Kunde ist „entsetzt“

Eine Scheibe Leberkäse in einer Semmel mit süßem Senf - viel mehr braucht der Bayer nicht um glücklich zu sein. Doch in einem süßen Krapfen?!

Miesbach - „Furchtbar“, „Ekelhaft“, „Ich bin entsetzt“ schreiben die einen - „mia schmeckta“ ein anderer. Auf Facebook sorgt der „Leberkäskrapfen“ der Bäckerei und Konditorei Perkmann für gespaltene Meinungen. Perkmann betreibt mehrere Filialen in Miesbach, Weyarn, Schaftlach und Feldkirchen-Westerham.

Die neueste Kreation mit einer dicken Scheibe Leberkäse zwischen zwei Hälften Krapfenteig sorgt nun für große Aufmerksamkeit, auch weit über Oberbayern hinaus. Auf Facebook verteidigt die Bäckerei die Erfindung: Es sei halt mal etwas anderes - und verspricht gar eine „Geschmacksexplosion“. Ob man da den Mund zu voll genommen hat? Oder ob es am süßen Senf liegt, der seitlich aus dem herzhaften Krapfen tropft?

Doch es finden sich auch einheimische Verteidiger - obwohl Leberkäse dem Bayer doch heilig ist. „Bläd is des niad. Im Fasching gibt's de Krapfn aa mit an schoarfn Senf...“, meint etwa ein Facebook-Nutzer im Dialekt. Einer denkt schon scherzhaft weiter: „Richtig innovativ wird der Krapfen erst mit Kirschen und Sahne! An Guadn!“

Seit Montag kann man den etwas anderen Krapfen bei Peckmann kaufen. Die Leberkäs-Variante soll es jedoch nur zur Faschingszeit geben.

