Miesbach/Bayern: Schüler brechen Sonntags in Schule ein - Richter mahnt

Mit dem schulischen Eifer übertrieben hat es eine Gruppe Jugendlicher in Miesbach. Sie war illegal ins Gymnasium eingestiegen – an einem Sonntagabend.

Miesbach –Eine so zahlreich besetzte Anklagebank dürfte der Miesbacher Amtsgerichtsdirektor Klaus-Jürgen Schmid in seiner Karriere wohl selten gesehen haben. Gleich acht Angeklagte mussten sich wegen gemeinschaftlichem Hausfriedensbruch verantworten: Ein 19-jähriger Haushamer und zwei 15 und 16 Jahre alte Haushamerinnen sowie zwei 16-jährige und zwei 17-jährige Miesbacher und eine 15 Jahre alte Miesbacherin. Der Vorwurf an die Clique lautete, dass sie im September des vergangenen Jahres unerlaubt in die Räumlichkeiten des Miesbacher Gymnasiums eingedrungen waren – an einem Sonntagabend. Durch ein Fenster sollen die acht Angeklagten eingestiegen sein und es sich im Aufenthaltsraum gemütlich gemacht haben. „Das stimmt“, sagte der Älteste, der 19-jährige Haushamer. „Wir haben aber nichts kaputtgemacht oder so, manche wollten auch nur aufs Klo.“ Einer der beiden 16-jährigen Miesbacher fügte hinzu, „dass es uns sehr leidtut, wir haben nur da drinnen gegessen“. Als Schmid in die Runde fragte, ob sich alle weiteren Angeklagten den Worten der beiden anschließen wollen, ertönte ein einhelliges „Ja“.

Im Anschluss daran musste der Richter die ganze Sache etwas aufdröseln. Diejenigen, die noch keine Vorstrafe hatten, schickte er mit Zustimmung der Staatsanwältin mit einer vorläufigen Einstellung des Verfahrens und einem Tag sozialer Dienste nach Hause. Fünf der acht Jugendlichen durften somit den Gerichtssaal verlassen. Mahnende Worte gab’s von Schmid noch mit auf den Weg nach Hause: „Das war jetzt nicht dramatisch, aber oft gibt’s bei so was eine Sachbeschädigung – in Ihrem Fall jetzt glücklicherweise nicht.“

Noch etwas ausharren mussten dagegen zwei der Miesbacher (17 und 16) sowie die 16 Jahre alte Haushamerin. Den älteren Miesbacher entließ Schmid mit zwei Tagen sozialer Dienste, „da Sie schon mal was angestellt haben“. Auch die Haushamerin kam mit dieser Anzahl an Sozialstunden davon.

Was mit dem letzten verbliebenen Angeklagten – dem 16-jährigen Miesbacher – passiert, wurde hinter verschlossenen Türen verkündet. Die Sitzung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr öffentlich, da kein gesetzlicher Vertreter des jungen Mannes anwesend war.

