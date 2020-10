Miesbach bekommt 100 neue Hinweistafeln für seine historischen Häuser

So sehen die neuen Schilder aus, die Bürgermeister Gerhard Braunmiller (2.v.l.) jetzt zur Montage an den Trachtenverein übergab. Mit dabei waren (v.l.) Markus Baumgartner, Hans Löw, Petra Six, Robert Schlienz, Gerd Eichas und Klaus Beer.

© Andreas Leder