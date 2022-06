Besucher aus ganz Bayern kommen zum Oldtimer-Treffen nach Miesbach

Von: Alexandra Korimorth

Eine Augenweide für Liebhaber alter Traktoren: Aufgeputzte Raritäten der Hersteller Fendt, Hanomag, Deutz, Allgäuer, Lanz und Eicher posierten beim Oldtimertreffen auf dem Parkplatz unterhalb des Volksfestplatzes. © Christian Scholle

Vier Tage lang hat die Weißbierbrauerei Hopf ihren 100. Geburtstag gefeiert – mit dem Oldtimertreffen am Sonntag als Höhepunkt: Historische Mopeds, Feuerwehrautos und Traktoren zogen Besucher aus ganz Bayern an.

Miesbach - Heiß ging’s her bei den Hopf-Festtagen, an denen die Miesbacher Weißbierbrauerei vier Tage lang ihren 100. Geburtstag feierte. Ein Höhepunkt jagte den nächsten: Wiagsogschneiden, Musik und Kabarett. Am gestrigen Sonntag war mit fast 40 Grad Festzelttemperatur und einem sensationellen Treffen der Oldtimerfreunde Miesbach die absolute Spitze erreicht.

Tausende waren schon vormittags zwischen Volksfestplatz und Habererplatz unterwegs: Entweder sie schauten sich die mehr als 600 historischen Fahrzeuge an oder sie verfolgten die spannenden Schülermeisterschaften im Fingerhakeln im Hopf-Festzelt (Bericht folgt). Für beides waren Familien aus ganz Bayern angereist, und die Idee, die für 2021 geplante, aber wegen Corona verschobene Jubiläumsfeier mit dem alle vier Jahre stattfindenden Oldtimertreffen zusammenzuwerfen, kam einem Geniestreich gleich. Hopf-Geschäftsführer Tilo Ruttmann und Oldtimerfreunde-Vorsitzender Erhard Pohl schrieben sich dafür gegenseitig die Lorbeeren zu.

Schau übertrifft Erwartungen

Der ein oder andere war bereits am Samstag angereist und hatte sein geputztes und gewienertes Fahrzeug in Stellung gebracht. „Es ist grandios. Das übertrifft wirklich unsere kühnsten Erwartungen“, freute sich Pohl. Stolz blickte er über die in der Sonne blitzenden Fahrzeuge: historische Fahrräder, Roller, Mopeds, Motorräder, Traktoren und Sonderfahrzeuge. BMW, Opel, Porsche. Sie alle waren in einer organisatorischen Glanzleistung der 46 Helfer des Vereins nach Kategorien aufgestellt worden. Für jede Kategorie gab es eine eigene Fläche und quasi eine eigene Schau in der Schau.

Aufgeputzte Raritäten

Zeitreise in die 50er-Jahre: Eine historische Tankstelle zeugte von vergangenen Tagen. © Alexandra Korimorth

Bertl Moser von den Sammlerfreunden Waitzinger Bräu, der mit zehn eigenen DKW-Motorrädern und 35 weiteren DKW-Besitzern gekommen war, hatte sogar (am hinteren Parkplatz) eine historische Tankstelle aus den 1950er Jahren nachgebaut. Vorne am Habererplatz drängten sich die Traktorenfans durch die aufgeputzten Raritäten der Hersteller Fendt, Lanz, Eicher, Deutz, Same, Hanomag und Allgäuer. Die blauen und türkisen Traktoren des Miesbacher Herstellers Primus genossen dabei besonders viel Aufmerksamkeit. Schließlich wurde die Firma für Nutzfahrzeuge 1933 in Berlin gegründet und siedelte aber, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg ausgebombt worden war, nach Miesbach um. Hier produzierte sie weiter und exportierte weltweit. So fieberten die Besucher, die sich gegenseitig mit Geschichten über ihre aufgemaschelten Sammlerstücke unterhielten, der Versteigerung des Primus PD2 entgegen: „Getriebe schaltet, Motor geht, Frostschaden am Motorblock, Papiere sind nicht vorhanden.“ Er ging an den Berghamer Jungbauern Fabian Rüppel, der das Stück mit Patina erhalten und wieder fahrtüchtig machen will. Die 2 400 Euro, die er dafür auf den Tisch legte, kommen dem Inklusionsspielplatz in Miesbach zu Gute.

Klein, aber fein: Ein Oldtimer-Moped. © Christian Scholle

Veranstalter begeistert

Hopf-Geschäftsführer Tilo Ruttmann war begeistert: „Alles ist sehr, sehr gut angenommen worden“, sagte er mit Blick auf die spannenden Wiagsogschneid-Wettbewerbe mit 20 Männer- und vier Frauen-Mannschaften, dem gut besuchten Django-Asül-Kabarett-Abend, den Fischbachauer Goaßlschnoitzern und dem sensationellen und jetzt schon legendären Konzertabend mit der Keller Steff Big Band, bei dem das Festzelt schier überkochte. Ruttmann versprach: „Das machen wir noch einmal.“

Unglücklicherweise kam es nach dem Oldtimer-Treffen zu einem Zwischenfall: Beim Verladen eines historischen Berliner Straßenschleppers auf den Anhänger rutschte die Laderampe weg.

Besondere Aufmerksamkeit genossen die Primus-Traktoren und ihre Geschichte. © Alexandra Korimorth