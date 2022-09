Miesbach: BRK-Präsidentin würdigt Kleiderladen - Hilfe bei sozialen Bedürfnissen wichtig

Von: Jonas Napiletzki

Hoher Besuch: Bayerns BRK-Präsidentin Angelika Schorer (M.) überzeugt sich mit (v.l.) Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk, der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Elfie von Khreninger, Bezirksgeschäftsführer Martin Rieger, Kreisbereitschafts- und Landesarzt Dr. Florian Maier, Filialleiterin Monika Floßmann und dem Kreisvorsitzenden Josef Bierschneider vom Angebot im BRK-Laden. © Thomas Plettenberg

Der Miesbacher BRK-Kleiderladen hat sich zum Prestigeobjekt gemausert. Bayerns BRK-Präsidentin Angelika Schorer lobte das Engagement und rief dazu auf, in der Krisenzeit zu spenden.

Miesbach – Die Schaufenster sind mit farblich sortierten Kleidern dekoriert, der Innenraum wirkt aufgeräumt. Zwischen gebügelten Hemden und Lederschuhen hängt Mode, die auch in Prospekten beworben werden könnte. Alle Kleidungsstücke sind gebraucht, Second Hand. Beim Stöbern fällt das nicht auf. Kunden könnten sich eher wie in einer Boutique fühlen.

Mittendrin hat sich die gesammelte BRK-Prominenz um Stehtische für Fotos postiert. Der BRK-Kleiderladen an der Miesbacher Bahnhofstraße bekommt genau ein Jahr nach seiner Eröffnung Lob und Zuspruch, er ist so etwas wie ein Aushängeschild für die Organisation geworden. Zur Besichtigung ist Angelika Schorer, seit Dezember 2021 Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuz, gekommen. Sie lobt den Laden als außergewöhnlich gelungen. Nirgends sonst – „ich habe schon viel gesehen“ – würden sich Läden so ansprechend präsentieren.

Das sei wichtig, gerade jetzt. „Kleiderläden, Tafeln, Wärmestuben – das sind Themen, die uns im Winter viel beschäftigen werden“, sagt Schorer. Sie mache sich Sorgen um soziale Bedürfnisse, angesichts der aktuellen Krisen werde Hilfe immer wichtiger.

Tischkicker soll auch Schüler in den Laden locken

Der Kleiderladen ist ein Puzzleteil dieser Hilfe. BRK-Kreisgeschäftsführer Robert Kießling erklärt, der Absatz habe sich zuletzt verdoppelt. Allein an Geflüchtete aus der Ukraine habe das BRK in Miesbach 3000 Kleidungsstücke abgegeben – im Wert von 20.000 Euro. Auch insgesamt sei die Nachfrage hoch.

Pressesprecher Sohrab Taheri-Sohi vom BRK-Landesverband erklärt, der Erfolg des Ladens sei von mehren Faktoren getragen. Durch die Lage zwischen Schule und Bahnhof würde er Menschen mitten in der Stadt ansprechen. Die Nachhaltigkeit durch das zweite Leben der Ware und die neue Wahrnehmung durch Dekoration und Präsentation seien Erfolgsfaktoren. Das Ziel: „Bedürftigkeit darf kein Grund sein, sich zu schämen.“

Kießling betont, diese Hürde sei bereits überwunden. Es gibt Kunden aller Einkommensklassen, die auch wegen der Nachhaltigkeit in den Laden kommen. Durch die schicke Aufmachung, ergänzt Leonhard Stärk, Landesgeschäftsführer des BRK, werde Stigmatisierung verhindert. Auch die Wahrnehmung des BRK selbst mit seiner Vielfalt der Angebote ist den Verantwortlichen wichtig. Das Rote Kreuz soll nicht nur mit Blaulicht auf den Straßen gesehen werden.

Ein Kicker neben der Tür zeugt von diesem Versuch: Er soll Schüler ansprechen. Die Idee, den Laden als Treffpunkt zu etablieren, funktioniere „ehrlicherweise nicht so gut“, sagt Taheri-Sohi. Dass Kunden den Laden trotzdem positiv wahrnehmen, bestätigt Josef Bierschneider, Vorsitzender des BRK-Kreisverbands und Bürgermeister in Kreuth. Er freut sich über das Angebot, das im Bewusstsein der Bürger angekommen sei. Ihm selbst mache das Ehrenamt beim BRK Spaß: „Es ist herausfordernd, aber ich kann etwas zurückgeben.“

Kleidercontainer wurden wegen Müll abgeschafft

Gerade auf Ehrenamtliche baut der Laden auf. Kießling ist Schorer dankbar für den Besuch, scherzt, sie habe sich dafür „den schönsten Laden“ ausgesucht. „Schaufenster allein machen es aber nicht aus“, sagt Kießling. Erst durch die Arbeit von Menschen würden sie ansprechend wirken. Eine dieser Ehrenamtlichen ist Karin Gebauer. Die 84-Jährige hilft montags und dienstags je vier Stunden aus, nebenbei engagiert sie sich für die Tafel. In ihrer Wahlheimat fühlt sich die ehemalige Wolfsburgerin wohl. „Die Kultur ist hier so toll“, sagt sie. Monika Floßmann, die den Kleiderladen hauptamtlich leitet, bestätigt das. Sie ist stolz auf das Erreichte. „Wir haben hier auch einen sozialen Stand“, berichtet Floßmann. „Wenn Menschen die Sachen Verstorbener vorbeibringen, fällt ihnen das nicht leicht.“ Die Mitarbeiter müssten zuhören und sich einfühlen.

Die Spender geben auch etwas zurück: hochwertige Kleidung, die laut Schorer nicht überall in so gutem Zustand abgeben wird wie hier in Miesbach. Dennoch ist auch hier der Himmel nicht immer blau. Altkleidercontainer hat das BRK komplett abgeschafft. In ihnen lag zuletzt mehr Müll als Brauchbares. Jetzt werden die Spenden nur persönlich entgegengenommen und im Keller an der Bahnhofstraße sortiert und aufbereitet. Die Kleidung soll gewaschen abgegeben werden. Manchmal nehmen Ehrenamtliche aber Stücke mit nach Hause, um sie dort zu waschen. „Alles geht natürlich nicht“, sagt eine der Helferinnen. Aber der Laden, da sind sich die Ehrenamtlichen einig, „ist etwas Besonderes“. nap

