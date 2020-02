Die Feuerwehr-Sirene heulte am Sonntagmittag durch Miesbach. Viel passiert ist aber nicht, eher im Gegenteil.

Miesbach - Es war der falsche Platz: Ein Brotkorb, abgestellt auf einem Ofen, begann am Sonntag in einem Wohnhaus in der Waldeckerhöhe zu qualmen. Vorsorglich wurde die Feuerwehr alarmiert, gegen 12.50 Uhr ging die Sirene. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, mussten die Einsatzkräfte aber nicht eingreifen. Der Bewohner des Hauses brachte die Lage selber in den Griff.