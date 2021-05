Miesbachs Bürgermeister Braunmiller: „Die größte Herausforderung ist die Vielfalt“

Ein Jahr im neuen Amt

Miesbach – Sitzungen mit Abstand oder nur online, so gut wie keine persönlichen Begegnungen mit Bürgern, Projekte in der Warteschleife: Die Amtsgeschäfte der Rathauschefs im Landkreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus stark verändert.

Die sieben Neueinsteiger sind seit ihrem Dienstantritt im Mai 2020 sogar nie wirklich aus dem Krisenmodus herausgekommen. Zeit für eine Zwischenbilanz. Disemal mit Gerhard Braunmiller (54/CSU), dem Bürgermeister von Miesbach.

Herr Braunmiller, was war Ihr schönster Termin in diesem ungewöhnlichen ersten Jahr als Bürgermeister?

Es sind mehrere: Da ist der Abend der Stichwahl, als das Ergebnis feststand, und die konstituierende Sitzung mit der Übergabe der Amtskette. Der schönste Moment war aber dann doch die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit Marseillan – wenn auch die coronabedingte Videokonferenz ein besonderer Rahmen war.

Was hat Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit am meisten überrascht?

Die Vielfalt der Aufgaben. Ich hatte schon eine Vorstellung, eine Ahnung, aber an der Spitze zu arbeiten und jedes Detail zu verantworten, das hätte ich so nicht erwartet. Zur Vielfalt, die die große Herausforderung ist, kommt noch die thematische Tiefe hinzu. Diese Systeme und Prozesse muss man erst erfassen und einordnen. Da hilft es mir, eine gut funktionierende Verwaltung zu haben.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich eingelebt hatten?

Die Einarbeitung läuft immer noch, auch nach einem Jahr. Man kennt einfach noch nicht alle Systeme – das dauert einfach. Ich habe auch den ganzen öffentlichen Teil des Bürgermeisteramtes noch nicht kennengelernt – das geht auch noch ein großer Teil an Erfahrung ab.

Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit dreht sich um die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen?

Gar nicht so viel, schätzungsweise so an die zehn Prozent. Mal kocht etwas hoch, mal ist es ruhig. Wir kriegen als Stadt sehr viele Anweisungen und müssen darauf basierend unsere Entscheidungen treffen. Die werden erst von der Verwaltung gefiltert, dann bekomme ich Vorschläge, nach denen ich schließlich entscheide.

Welches Einzelprojekt haben Sie am meisten vorangebracht?

Ich denke, das sind das Kinderhaus und die Schulsanierungen. Bei Letzteren gab es längere Zeit keine Treffen mehr, weil das Projekt mangels Angebote der Baufirmen gewissermaßen auf Eis lag. Folglich musste viel vorbereitet werden. Da habe ich auf die Tube gedrückt. Meine frühere Berufserfahrung als Projektsteuerer hilft mir dabei, die Zügel in der Hand zu halten und die richtigen Fragen zu stellen. Am Anfang sind die Millionen versteckt. Denn Fehler an dieser Stelle kosten richtig viel Geld.

Wie sehen Sie den neuen Stadtrat? Die Stimmung ist von außen betrachtet konfrontativer geworden, oder nicht?

Ja, es sind Spannungen spürbar. Diese Stimmung wollte ich 2020 mit einer Klausurtagung verbessern, aber die musste ich coronabedingt wieder absagen. Sie soll dafür heuer folgen. Vielleicht liegt es ja noch am Wahlkampf, da gab es Gewinner und Verlierer – das kann Nachwirkungen haben. Das Ziel muss am Ende aber das bestmögliche Ergebnis für Miesbach sein. Dazu brauchen wir eine gute Zusammenarbeit des gesamten Stadtrates zum Wohl unserer Stadt und der Bürgerinnen und Bürger. Dafür werde ich mich einsetzen.

