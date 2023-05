Miesbach: Bürgermeister zieht Zwischenbilanz - „Wir müssen jetzt bremsen“

Von: Dieter Dorby

Teilen

In seinem Büro im Miesbacher Rathaus arbeitet Bürgermeister Gerhard Braunmiller gerne im Stehen – eine Routine aus seinem Beruf als Ingenieur. Seine Planungserfahrung kann er als Rathauschef gut einbringen. © Thomas Plettenberg

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller spricht im Interview über fällige Investitionen in Miesbach und zieht eine Zwischenbilanz seiner Amtszeit.

Miesbach – Gerhard Braunmiller (56, CSU) hat einen unguten Start als Nachfolger von Ingrid Pongratz (CSU) erwischt. Mit Amtsantritt im Mai 2020 wurden auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zunehmend spürbar. Über die komplette erste Hälfte war ein Thema stets präsent: Miesbachs angespannte Haushaltslage.

Herr Braunmiller, die ersten drei Jahre sind geschafft. Wie sehen Sie Ihre erste Halbzeit?

Gerhard Braunmiller: Ich bin durchaus zufrieden. Wir haben einiges angefangen und einiges fertiggebracht, darunter die Baumaßnahmen an der Grund- und der Mittelschule. Und Am Gschwendt werden bis zu 70 Wohnungen realisiert – trotz vieler Hürden. So etwas hat es in Miesbach noch nie gegeben. Das ist ein Meilenstein.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Braunmiller: Überrascht hat mich, dass die Kinderbetreuung einen so großen Raum einnimmt – finanziell und auch arbeitstechnisch in der Verwaltung. Das gilt für den gesamten Bereich: Krippe, Kindergarten, Hort, Mittagsbetreuung und Schule. Dazu die Umbauten im Kloster für 6,8 Millionen Euro und im Benefiziatenhaus – das hat auch mich viel Zeit gekostet. Aber mit Erfolg: Beim Kloster sind wir auf der Zielgeraden – die je drei Gruppen in Krippe und Kindergarten können wie geplant zum 1. September in Betrieb gehen. Die Wohnungen werden wir aber erst im zweiten Schritt nachziehen. Die brauchen noch ein paar Monate. Beim Hort im Benefiziatenhaus befinden wir uns in der Planung – er soll bis 2024 fertig sein.

„Das Team ist entscheidend“

Hand aufs Herz: Was ist schwieriger zu führen – ein Rathaus oder eine Sitzung im Stadtrat?

Braunmiller: (lacht) Beides hat seine Herausforderung. Im Ernst: In der Verwaltung kann man mit den Leuten gut und kooperativ zusammenarbeiten. Das Team ist entscheidend. Wenn das Team funktioniert, und das tut es, dann funktioniert auch die Arbeit. Und in der Sitzung gibt es halt mehr Dinge, die man so nicht voraussehen kann.

Ihr Einstieg war nicht gerade leicht: Erst die Pandemie, jetzt die leere Kasse und ein massiver Sparkurs.

Braunmiller: Stimmt, wir sind seit dem 1. Mai 2020 irgendwie immer in der Krise. Das reiht sich aneinander, und es bringt für alle Herausforderungen mit sich, auch für mich. Das war so nicht abzusehen, auch nicht in der Bewerbungsphase. Aber damit muss jeder umgehen.

Was ist denn besonders schwierig?

Braunmiller: Finanziell können wir einiges wie die Sanierung unseres Warmfreibads leider nicht wie geplant realisieren. Wir haben alles vorangetrieben, hätten nur noch die Leistungsverzeichnisse rausschicken müssen, aber ohne Geld geht es nicht. Diese Nachricht dann rausgeben zu müssen, war nicht einfach. Schwieriger ist es aber, zu erklären, warum einige Dinge eben nicht gehen. Aber das sind Fakten.

Gab’s dafür Kritik?

Braunmiller: Ja, aber nicht heftig. Die Leute wissen, dass wir in mehreren Krisensituationen waren und dass deshalb einiges anders läuft, als man es sich wünscht – auch bei uns.

Zukunftswunsch: Benefiziatenhaus, Riviera und Inklusionsspielplatz

Wie sehen Sie Miesbachs Zukunft bis 2026?

Braunmiller: Wir wollen die laufenden Maßnahmen wie das Benefiziatenhaus fertigstellen und auch bei der Umgestaltung der Riviera, gerade beim Spielplatz, weitermachen. Eine mühsame Geschichte, der Ausbau geht nur in Stufen. Dazu der neue Inklusions-Abenteuerspielplatz, der 2024 fertig werden soll.

Und das Freibad?

Braunmiller: Da werden wir etwas unternehmen, um den Betrieb technisch sicherzustellen. Zentral geht es um die Heizung und die Folie, aber auch darum, geeignetes Personal zu bekommen. Wir arbeiten an einem Konzept. Aber klar ist auch: Es ist ein sehr großes Thema, das ich gerne geschafft hätte. Das tut mir weh, denn wir haben alle sehr viel Energie reingesteckt.

Ist der Marktplatz noch ein Thema wie in Ihrem Wahlkampf?

Braunmiller: Den müssen wir zurückstellen – die Situation hat sich geändert. Ebenso die Parksituation, die sich durch Corona deutlich gewandelt hat. Die Parkraumbewirtschaftung zeigt Wirkung. Das Thema hat sich entschärft. Sinnvoller sind heute moderne Parkleitsysteme, die aber viel kosten.

Miesbach: Hoffnung auf weiterhin stabile Einnahmen

Haben Sie viel geschafft?

Braunmiller: Ja, das zeigen schon die Geldflüsse für die vielen Baumaßnahmen. Man sieht, dass viel passiert ist. Das war bislang auch notwendig, aber jetzt müssen wir bremsen und die Verschuldungskurve eindämmen. Die nächsten Investitionen werden wir langsamer angehen. Wir wollen dafür bis zu zwei Millionen Euro pro Jahr tilgen und hoffen auf weiterhin stabile Einnahmen.

Das Gespräch führte Dieter Dorby.

Zur Halbzeit

Halbzeit bei der ersten Amtszeit der neuen Bürgermeister: Das nehmen wir zum Anlass, mit den Rathauschefs eine Zwischenbilanz zu ziehen. Zu Wort kommen sollen dabei, so vorhanden, auch bei der Wahl 2020 unterlegene Kandidaten.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.