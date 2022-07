Miesbach: Chance auf Fernwärme in der Blumenstraße

Von: Dieter Dorby

Das Thema Heizen beschäftigt immer mehr Bürger im Landkreis. © Hauke-Christian Dittrich

Das Thema Fernwärme ist in Miesbach vor dem Hintergrund des Angriffskriegs auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise so präsent wie nie. Nun soll für die Blumenstraße geprüft werden, ob ein Anschluss an ein neues Nahwärmenetz möglich ist.

Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Auslöser war die marode Wasserleitung in der Blumenstraße. Dort soll nun die 2016 begonnene Sanierung der Wasserleitung abgeschlossen werden. Dabei wird auch der Schmutzwasserkanal, der zum Teil auf Privatgrund verläuft, in den öffentlichen Bereich verlegt. Insgesamt werden laut Verwaltung etwa 150 Meter Hauptleitung und elf Hausanschlüsse erneuert. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 200.000 Euro netto.

Beim Schmutzwasserkanal geht es um ein Teilstück von 22 Metern Länge, das verlegt und an den Hauptkanal angeschlossen werden soll, was künftig auch Wartungsarbeiten erleichtert. Gleichzeitig werden Leerrohre für den Breitbandausbau mitverlegt. Die Gesamtkosten liegen bei 163.000 Euro brutto inklusive Nebenkosten. 30 000 Euro entfallen auf den Kanalbau, 20.000 Euro auf die Leerrohre und 113.000 Euro auf den Straßenbau. Denn die Straßendecke wird im Zuge dieser Arbeiten im südlichen Teil auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern erneuert.

Anschluss an Landkreisleitung gewünscht

Bereits seitens der Verwaltung wurde mit einem Vorschlag für einen Alternativbeschluss die Möglichkeit aufgezeigt, mit der Vergabe der Arbeiten für Breitband und Straßendecke zu warten, bis geklärt ist, ob eine Fernwärmeleitung möglich ist. Dieser Wunsch, sich an das Netz des Landkreises anzuschließen, das die Realschule und das Gymnasium versorgt, sei von Anwohnern an die Stadt herangetragen worden, berichtete Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU).

Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) begrüßte dies und verwies auf eine „nicht unerhebliche Zahl“ von Interessenten: „Es wäre schön, zu klären, ob das funktionieren kann.“ Dies sei immerhin eine Frage der Daseinsvorsorge.

Kritik an Plänen

Als „schönen Vorschlag“ bewertete Michael Lechner (FWG) diesen Vorstoß, „aber leider ist er unrealistisch.“ Nach seinen Informationen seien lediglich zwei Anwohner interessiert – zu wenig für einen Anschluss und den damit verbundenen Aufwand. „Das wäre nur eine bescheidene Abnahme und rechtfertigt nicht diese Ausgaben. Es gibt Grenzen der Wirtschaftlichkeit.“ Güldner indes verwies auf 16 Wohneinheiten.

Während Lechner darauf hinwies, dass man aktuell bei Fernwärmerohren mit Lieferzeiten bis zu eineinhalb Jahren rechnen müsse, stellte sein Fraktionskollege Markus Seemüller fest: „Der Alternativbeschluss ist alternativlos.“

So sah es auch der Rest des Stadtrats, der bis auf Lechner für die Prüfung der Fernwärme stimmte und damit Breitbandrohre und Straßendecke vorerst zurückstellte.

