Korso gegen Corona-Maßnahmen: Über 200 Autos fahren durch Miesbach - „wird nicht mehr lange funktionieren...“

Ein Autokorso aus rund 210 Wagen hat in Miesbach gegen die Coronamaßnahmen protestiert. Organisator Anton Linsinger kritisierte in seiner Rede alle Aspekte der Pandemie.

Etwa 210 Autos haben an einem Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen in Miesbach teilgenommen.

Veranstalter Anton Linsinger kritisiert in einer Rede vor der Abfahrt Politik, Impfstoff und Polizei.

Die Demonstration verläuft friedlich. Die Polizei sichert die Kundgebung und die Fahrt durch die Stadt.

Miesbach – Als Anton Linsinger die Sirene an seinem Megafon einschaltet und von seinem Traktor vor die Menschen läuft, die sich am Montag um 19 Uhr auf dem Miesbacher Volksfestplatz nahe des Alpengroßmarkts versammelt haben, glaubt er zu wissen, was die Medien über die von ihm organisierte Demonstration berichten werden.

„Wenn wir morgen unsere Zeitungen aufschlagen und lesen, dass sich Rechte in Miesbach getroffen haben oder ein paar Spinner“, ruft der 42-jährige Bad Wiesseer, Bundesfähnrich der Gebirgsschützen und Vater von zwei Söhnen, „dann, liebe Regierung und liebe Medien möchte ich euch etwas sagen: Eure Einteilung der Menschen in Schubladen wird nicht mehr lange funktionieren.“ Die Zuschauer klatschen. „Ich bin so wenig rechts, wie ich links bin.“

Miesbach: Über 200 Autos demonstrieren im Korso gegen Corona

Linsinger trägt Stirnlampe und orange Leuchtweste. Das Megafon hängt von seinen breiten Schultern. Eine Maske trägt der Familienvater, der für die Gebirgsschützen 20 bis 25 Mal im Jahr stundenlang mit der rund 18 Kilo schweren Fahne auf der Schulter ausrückt (Interview vom September: „Ich bin gut trainiert“), nicht. Es sei ihm aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar, verkündet das Attest, dass er vor der Veranstaltung den Polizisten gezeigt hat.

+ Die Teilnehmer während Linsingers Rede vor dem Autokorso. © Thomas Plettenberg

Auch von Linsingers rund 60 Zuhörern trägt zunächst keiner einer Maske. Sie sind meist mittleren Alters, aber auch bunt gemischt: Ein Senior in Lederhosen steht neben einer Familie mit Kleinkind und einer Gruppe 20-Jähriger. Als Linsinger sie an die Maskenpflicht erinnert, zieht sich der Großteil von ihnen einen Schutz ins Gesicht.

Linsinger kommt zum Inhalt. Mit dem vom Bundestag beschlossenen Dritten Infektionsschutzgesetz sei der Bundestag entmachtet worden, ruft er den Menschen zu. „Auch wenn ihr, die ihr hier steht, als einige der wenigen, den Inhalt dieses fragwürdigen Gesetzes kennt, so will ich euch ein paar Punkte daraus vorlesen.“ Ausgehbeschränkungen, Abstandsgebot, Verpflichtung zur Mund-Nasen-Bedeckung – alles rechtswidrig, zitiert Linsinger den AfD-nahen Anwalt Tobias Gall. „Schande! Schande!“, ruft ein Zuhörer.

Corona in Miesbach: Demonstranten kritisieren Politik, Impfstoff und Polizei

Auch das Vorgehen der Polizei gegen Impfgegner in Berlin und Leipzig prangert Linsinger an. Die Beamten hätten friedliche Demonstranten durch Angriffe aufeinandergetrieben und zur Verletzung der Abstandsregeln zwingen. „Diese Gewalt muss aufhören.“ Einer ruft: „Söldner! Söldner! Söldner!“

Linsingers drittes Thema: der Impfstoff. Er sei „anders als alle bisherigen Impfstoffe“ und „der größte Menschenversuch aller Zeiten“. Geimpfte könnten Krebs und schwere Entzündungen bekommen. „Völkermörder“, ruft ein Zuhörer. „Weils alle korrupt sind“, ein anderer. Linsingers Fazit: „Ich mache mir große Sorgen um unser Land und unsere Demokratie.“ Alternativen schlägt er nicht vor.

Nach gut 20 Minuten ist Linsinger fertig. Er geht zum Traktor, der Autokorso setzt sich in Bewegung. Eine junge Frau mit lila Haaren steigt in einen Fiat. Aus einem Transporter tönen durch heruntergelassene Fenster die Lautsprecher: „Deutschland, zeigt dein Gesicht. Wach endlich auf, kämpf’ für dein Recht. Hey, Ihr da oben, seid ihr echt so korrupt?“

Miesbach: Demo gegen Corona-Maßnahmen verläuft laut Polizei „störungsfrei“

Laut Einschätzung der Polizei fahren mit dem Korso 210 Autos durch Miesbach, deutlich mehr als die Zahl der Zuhörer bei Linsingers Rede vermuten ließ. Einige Teilnehmer seien in den Autos geblieben, andere weiter hinten, meinen die Beamten. Rund 500 Menschen dürften insgesamt gekommen sein. Ihre Kennzeichen stammen aus dem Landkreis oder dessen Nachbarn.

Der Zuspruch überrascht selbst Linsinger. In der Vorbesprechung mit Landratsamt und Polizei hatte er 20 bis 100 Autos erwartet. Über Messenger-Gruppen hatte er zur Demo eingeladen, mehr will er nicht sagen. Was für Gruppen? Freizeitverein oder politisch? „Ja, Gruppen.“

Hupend fährt der Korso Richtung Esso-Tankstelle, dann zu Schulcampus, Stadtplatz und Mittelschule. Zurück am Volksfestplatz endet die Demo. Alles sei „störungsfrei verlaufen“, sagt die Polizei tags darauf. „Wir waren zum Schutz der Versammlung vor Ort und um die Fahrt zu ermöglichen. Das war problemlos möglich.“ Auch Linsinger, der vor der Veranstaltung gesagt hatte, es wäre ein Erfolg, friedlich demonstrieren zu können, dürfte zufrieden sein: Auch das war problemlos möglich.

