Weihnachtsgasserl in Miesbach hat auch zum vierten Advent geöffnet

Von: Dieter Dorby

Teilen

Beliebte Anlaufstelle am Marktplatz ist der Glühweinstand, an dem man sich nicht nur treffen, sondern auch gut aufwärmen kann. © Thomas Plettenberg

Was wäre der Advent ohne die bunten Standln zum Bummeln, Schauen und Stöbern? In Miesbach lädt auch heuer wieder zum vorweihnachtlichen Entspannen beim Weihnachtsgasserl ein.

Schauen, genießen, Leute treffen und die stimmungsvolle Beleuchtung erleben: Beliebte Anlaufstelle am Marktplatz ist natürlich der Glühweinstand, an dem man sich nicht nur treffen, sondern auch gut aufwärmen kann. Dazu sorgt das diesjährige Lichtkonzept für eine besondere Atmosphäre im Herzen der Kreisstadt.

Lesen Sie auch: Adventstimmung ohne schlechtes Gewissen - so spart Miesbach Energie

An diesem Wochenende zum vierten Advent hat das Weihnachtsgasserl wieder geöffnet. Los geht‘s am Freitag, 16. Dezember, um 11 Uhr. Zwischen Lebzelterberg und Rathausplatz laden etwa 16 festlich geschmückte Stände mit Handarbeiten und Schmankerln aus der Region ein - alles selbstgemacht. Zudem haben auch die teilnehmenden Geschäfte rund um den Marktplatz am Freitag bis 18 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet.

ddy

Lesen Sie auch: Das ist Miesbachs neuer Mann im Stadtmarketing