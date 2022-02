Miesbach: Energetische Sanierung wird auf drei Jahre gestreckt - Speicher wird zur Wohnung

Von: Dieter Dorby

Abschied von den Dachgauben: Das Beamtenhaus an der Rathausstraße in Miesbach soll ein neues Dach bekommen. Dabei sollen die Gauben durch Dachfenster ersetzt werden. Zudem ist der Umbau eines Speichers in eine Dachwohnung geplant. © tp

Das Beamtenhaus, das der Stadt Miesbach gehört und neben dem Rathaus an der Rathausstraße liegt, soll in mehreren Stufen umgebaut werden. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Dabei soll auch ein Kaltspeicher unter dem Dach zu einer Wohnung ausgebaut werden. Das Ergebnis seiner Machbarkeitsstudie stellte Architekt Christian Mahr nun dem Gremium vor.

Dabei stellte er fest, dass das Dach in jedem Fall saniert werden müsse. Wie berichtet, wurden in der Vergangenheit bei Reparaturen nicht formschlüssige Dachplatten verbaut, was dazu führte, dass durch die so entstandenen Ritzen Regen- und Schmelzwasser eintreten konnte. Dennoch sei der Dachstuhl in Ordnung und belastbar.

Probleme bereiten beim Dach aber die Gauben. Sie müssten laut Mahr von außen gedämmt werden, was jedoch die Proportionen verändern würde. Oder man baut sie neu, was jedoch eine teure Maßnahme wäre. Mahr regte daher an, sie durch Dachfenster zu ersetzen. Auch sie würden genug Tageslicht in die Räume lassen. Aktuell seien die Gauben nicht gedämmt. „Da pfeift es überall durch“, berichtete Mahr. Das sei zwar bauphysikalisch in Ordnung, aber nicht aus energetischer Sicht.

Kamine als Verfügungsmasse

Mit Blick auf den Anschluss des Beamtenhauses an das geplante Nahwärmenetz stellte der Planer fest, dass die Kamine dann nicht mehr gebraucht würden. Sie ließen sich zurückbauen, was zur Folge hätte, dass die Kaminschächte auch als Versorgungsschächte genutzt werden könnten. Mahr betonte dabei, dass an erster Stelle der Anschluss an das Nahwärmenetz erfolgen müsse, das auch das Rathaus, die Bücherei und die Feuerwehr versorgen soll. Der Umbau des Speichers in eine Dachwohnung mit 75 Quadratmetern sei gut zu machen.

2022 Anschluss ans Nahwärmenetz

Der Umbau soll in drei Abschnitten erfolgen, die zeitlich aufeinander folgend umgesetzt werden. Demnach steht 2022 der Anschluss an das Nahwärmenetz an. 2023 werden Dach und Fassade saniert. Der Umbau des Speichers in eine Dachwohnung steht dann für 2024 an – immer vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch den jeweiligen Haushalt. Die Bruttokosten belaufen sich für Stufe 1 auf schätzungsweise 260.000 Euro, für Stufe 2 auf 290.000 Euro und für Stufe 3 auf 120.000 Euro.

Für Gebäudereferent Manfred Burger (Grüne) ist dieses Konzept eine gute Lösung. Der Wohnungsausbau sei wünschenswert und die Aufteilung der Kosten auf drei Haushaltsjahre eine gute Sache. Die Entscheidung zum Ausbau solle aber erst erfolgen, wenn es so weit ist. Auch Erhard Pohl (CSU) begrüßte das schrittweise Vorgehen. Zudem befürwortete er es, wenn zumindest ein Kamin als Reserve für den Notfall erhalten bliebe.

